Raditya Dika: Hilangkan Ketakutan Investasi Saham dengan Tingkatkan Pengetahuan

Artis dan komedian Raditya Dika (kanan) dalam talk show bertajuk “Changing the Game, Changing the Mindset!” di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Artis dan komedian Raditya Dika menceritakan dirinya berangkat dari latar belakang komedian, penulis buku, lalu setelah banyak pembaca bikin film, dan baru-baru sekarang ini bicara terkait sektor finansial.

Karena sudah mulai bicara finansial atau keuangan termasuk investasi saham, banyak orang yang dinilainya awam bertanya terkait hal tersebut.

"Banyak komen dari orang super awam belum kenal investasi, banyak pertanyaan dasar baru kenal investasi dan saham, ada saja org yang rugi karena saham, itu sering ketemu. Jadi dengan fitur ini, eliminasi ketakutan-ketakutan tadi, kalahkan ketakutan dengan pengetahuan, jadi bisa lihat dulu oh gini toh beli saham bisa naik atau turun," ujarnya dalam talk show bertajuk “Changing the Game, Changing the Mindset!” di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Adapun fitur yang dimaksudkan Radit adalah inovasi dari perusahaan sekuritas dalam mengenalkan, mengedukasi, dan mempermudah investasi bagi masyarakat.

"Persoalannya dari banyak investor pemula ini oke nggak ya kalau turun 0,5 persen, sudah keringat dingin. Jadi, inovasi untuk hilangkan ketakutan itu jadi preseden baik buat IPOT," katanya.

Menurut dia, kalau ada masyarakat yang merasa investasi saham itu menyeramkan, maka solusinya adalah bisa coba fitur simulasi dulu.

"Itu semua bisa kita rasakan sendiri (di fitur simulasi) sampai kita taruh uangnya di sana. Kemudian forum IPOT BUZZ menarik karena bisa ngobrol dan diskusi di sana, makanya fitur ini menarik, orang bisa nanya ke siapapun yang punya keahlian di bidang itu, cara paling mudah enyahkan rasa takut adalah dengan ilmu," pungkas Radit.