Program Talent dan Leadership Beri Peluang Perempuan Kembangkan Karier di Industri Tambang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kaum perempuan memiliki kemampuan mengembangkan skill sama-sama bagusnya dengan kaum laki-laki di industri tambang jika mereka diberikan peluang penjenjangan karier yang memadai di lingkungan kerjanya.

Namun, untuk mewujudkan upaya itu dibutuhkan peran kolaboratif banyak pihak.

"Diperlukan upaya kolaboratif seluruh pihak, melaksanakan kesetaraan gender, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan Indonesia," kata Direktur Utama PT ABM Investama (ABM), Andi Djajanegara di acara Indonesia Miner Exhibition yang bermitra dengan Woman in Mining & Energy (WIME) baru-baru ini di Jakarta.

Dia menyatakan, diperlukan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan serta kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi perempuan.

Dia memaparkan, pengembangan karier perempuan di lingkup ABM Group antara lain program talent dan leadership for women, termasuk di dalamnya Coaching and Mentoring; mengadakan kegiatan sukarelawan yang berfokus kepada perempuan, seperti women and financial literacy dan lainnya.

"Perusahaan menyediakan pelatihan dan pengembangan khusus yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan terhadap industri tambang yang mencakup keterampilan, pelatihan teknis, project management dan communication skill yang membantu perempuan Indonesia dalam meningkatkan kesempatan karier yang lebih baik,” katanya.

Chief Executive Officer CKB Group Iman Sjafei menambahkan, keterlibatan CKB Group pada Indonesia Miner menjadi langkah perusahaan untuk mendorong perempuan Indonesia dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuannya.

Menurutnya, perempuan memiliki potensi untuk berperan dalam mengembangkan strategi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk mencapai keberlanjutan bisnis.

Untuk meningkatkan kesadaran gender, Iman berharap ke depannya perusahaan-perusahaan tambang dapat bekerja dengan organisasi dan lembaga eksternal yang fokus pada pemberdayaan perempuan demi memperkuat semangat mengejar ambisi dan karier perempuan Indonesia.

Baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan survei bertajuk Ketenagakerjaan Dalam Data.

Survei yang dirilis pada 2021 menunjukkan, jumlah pekerja perempuan di sektor tambang hanya 10.727 sementara laki-laki 168.711 orang.

Selain jumlah pekerja, terdapat ketimpangan upah rata-rata yang diterima oleh pekerja tambang perempuan dan laki-laki.

Pekerja perempuan hanya menerima upah sebesar Rp 4.159.846, sementara pekerja laki-laki Rp 4.297.820. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah pekerja laki-laki di sektor pertambangan mencapai 1,28 juta sementara perempuan hanya 115.000 orang.