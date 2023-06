Nissan dan The Apurva Kempinski Komitmen Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) melakukan kerjasama dengan hotel The Apurva Kempinski Bali, dalam hal penyediaan unit mobil ramah lingkungan, untuk penjemputan para tamu hotel.

Tak hanya untuk penjemputan, mobil tersebut dapat digunakan para tamu untuk menikmati pariwisata di kawasan Nusa Dua, Bali, dan sekitarnya.

Ada pun, tipe mobil yang digunakan adalah Nissan Kicks e-Power dan Nissan Leaf.

Nissan Kicks e-Power merupakan mobil compact SUV teknologi hybrid baru yang hadir dengan kolaborasi mesin konvensional dan motor listrik.

Sementara untuk Nissan Leaf, merupakan mobil yang mengusung motor listrik.

Head of Marketing NMDI, Julian Olmon mengatakan, kerjasama ini sebagai bukti komitmen Nissan dan The Ampurva Kempinski untuk mendukung upaya Pemerintah yang mendorong net zero emission.

Diketahui Pemerintah Indonesia telah memperkuat komitmennya dalam pengurangan emisi karbon dalam perhelatan Konferensi G20 Bali pada tahun lalu.

"Berawal dari adanya G20 di Bali, di mana Pemerintah Daerah mendukung percepatan elektrifikasi pada kendaraan serta karbon netral. Kemudian, kami bertemu juga dengan Ampurva dan punya visi yang sama terkait sustainable," ucap Julian di The Apurva Kempinski Bali, (8/6/2023).

"Seperti jodoh, kita sangat senang dan support apa yang dijalankan dan dicanangkan The Apurva Kempinski," sambungnya.

Nissan sendiri menjadi salah satu pelopor industri mobil konvensional menuju kepada tren mobil listrik.

Pada dasarnya, proses bisnis harus lebih hijau dan melestarikan alam, sesuai dengan target arah visi pemerintah yang akan datang memberi ruang dan kesempatan bagi kendaraan yang ramah lingkungan salah satunya mobil bertenaga listrik.

"Nissan menjadi pionir kendaraan listrik di Indonesia, banyak pengguna sangat senang. Konsep Nissan kan bagaimana kita membuat pengalaman," papar Julian.

"Mobil listrik atau Electric Vehicle benar-benar sesuai visi dan misi di global, bagaimana membuat dunia yang lebih hijau untuk generasi berikutnya," tukasnya.

Sementara itu, Public Relations Manager The Apurva Kempinski, Mia Falatehan mengungkapkan, pihaknya juga menegaskan komitmennya dalam mendukung kegiatan bisnis dan pariwisata yang berkelanjutan atau Sustainable.

"Ini merupakan salah satu upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dan feedback dari para tamu sangat baik, karena sangat jarang hotel yang menghadirkan Electric Vehicle menjadi shuttle. Dan ini juga menghadirkan pengalaman baru bagi mereka," pungkas Mia.

Sebelumnya, The Apurva Kempinski Bali juga telah meluncurkan Program Sustainable Agriculture dengan kolaborasi bersama Samsara Living Museum.

Kolaborasi ini dirancang untuk mendukung dan mempromosikan penerapan pertanian regeneratif.

Program ini termasuk promosi praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk, manajemen rantai pasokan, dan kualitas kontrol di seluruh rantai pasok.