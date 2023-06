Tingkatkan Inklusi Pasar Modal, BNI Sekuritas Gelar Edukasi Finansial ke Mahasiswa IPB

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Edukasi tentang literasi paar modal kini perlu terus ditingkatkan demi memperluas basis investor baru dan investor muda di pasar modal sekaligus menjadikan pasar modal sebagai pilihan berinvestasi yang menarik.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal kini mencapai 10,48 Juta per Januari 2023 dengan dominasi investor muda dengan usia kurang dari 30 tahun yang terus meningkat dengan proporsi mencapai 58,55 persen dengan nilai aset yang dikuasai Rp52,36 triliun.

Diikuti oleh investor usia 31-40 tahun dengan proporsi 22,56 persen, total aset di kelompok usia ini tercatat Rp105,22 triliun.

Dilatarbelakangi hal tersebut. BNI Sekuritas gencar mendukung literasi & inklusi pasar modal kepada mahasiswa di berbagai universitas, diantaranya ke kalangan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Jumat (9/6/2023).

Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta, bertujuan untuk berbagi pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan individu dari berbagai latar belakang agar siap berpartisipasi dalam pasar modal bekerjasama dengan Karya Salemba Empat (KSE) dan UBS Sekuritas Indonesia (UBSSI).

Rangkaian acara terdiri dari edukasi dasar berinvestasi di pasar modal, career coaching & business coaching, ‘Investment Games’ yaitu simulasi analisis investasi dan berkarir di pasar modal, kegiatan workshop ramah lingkungan dan berkelanjutan membuat lampu aroma terapi Precision Approach Path Indicator (PAPI) serta pembuatan nugget pakcoy.

Acara juga diisi aktivitas Bank Tour bersama 20 orang siswa dari Rumah Sahabat (RUSA), sebuah lembaga yang memberikan pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini, BNI Sekuritas bersinergi dengan BNI Dramaga memperkenalkan produk-produk perbankan dan mengajarkan mereka cara mengelola keuangan dengan bijak sejak dini. Kolaborasi ini merupakan sinergi tidak hanya antar Grup BNI, tetapi juga merupakan bentuk sinergi antara industri perbankan dan industri pasar modal.

"Sebagai salah satu pelaku industri sadar bahwa sebelum masyarakat bisa terjun menjadi nasabah, perlu adanya pemahaman mendalam tentang konsep dasar, instrumen investasi hingga mekanisme di pasar modal. Kami yakin dengan bersinergi, upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi finansial terutama pasar modal dapat berjalan maksimal," ujar Agung Prabowo, Direktur Utama BNI Sekuritas dalam keterangan tertulis.

Program ini adalah fase kedua dari rangkaian CSR BNI Sekuritas bertema “We Move, We Care, We Share” yang melibatkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Sebelumnya, di akhir tahun 2022, BNI Sekuritas bersama KSE melakukan literasi terkait edukasi industri pasar modal dan workshop pengolahan limbah (plastik dan kertas) serta pemberian beasiswa sebesar Rp 350 juta bagi mahasiswa dari berbagai Universitas melalui KSE.

“Melalui kegiatan baru seperti Investment Games bersama UBSSI dan coaching career oleh BNI Sekuritas di IPB, kami berharap program ini dapat memfasilitasi ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap berinvestasi yang semakin tinggi. Sehingga masyarakat dapat bertransaksi di pasar modal dengan cara tepat dalam mencapai kemerdekaan finansial yang diinginkan serta menciptakan industri pasar modal sehat dengan investor yang berkualitas,” ujar Agung.