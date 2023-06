Harga Terpaut Jauh, Penjualan LPG Non-subsidi Mengalami Penurunan Sejak 2019

Tribunlampung.co.id/Deni Saputra

Pekerja menata tabung gas elpiji nonsubsidi di salah satu agen di Jalan Hoscokroaminoto, Rawa Laut, Tanjungkarang Timur. LPG subsidi atau gas melon tiga kilogram dibanderol Rp 4.250 per kilogram sedangkan untuk elpiji non subsidi dibanderol Rp 17.750 per kilogram.