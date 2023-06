PLN Jalin Audiensi Proyek Pembangunan SUTT 150 kV Muara Tawar Incomer

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) menjalin audiensi bersama Polres Metro Bekasi bertempat di kantor Polres Metro Bekasi.

Manager UPP JBB 3 Benaya mengatakan kegiatan audiensi ini harapannya akan menjadi sinergi yang positif atas rencana pembangunan infrastruktur ketenegalistrikan di Jabodetabek, khususnya di kota Bekasi.

“Kami mewakili PLN terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menyediakan energi listrik bagi masyarakat,” ucap Benaya dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

“Di Bekasi ini kami memiliki rencana pembangunan proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) Muara Tawar Incomer, yang nantinya akan berfungsi untuk menambah keandalan kelistrikan serta konfigurasi dari penyaluran tenaga listrik dari sub sistem Muara Tawar, Bekasi, dan Priok, dimana nantinya akan melistriki wilayah Bekasi dan sebagian Jakarta,” tambahnya.

Dalam perjalanan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini, terdapat beberapa permasalahan sosial seperti penolakan dari masyarakat atas pembangunan SUTT 150 kV Muara Tawar Incomer.

Benaya mengatakan hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pembangunan ini bagi masyarakat.

“Untuk itu PLN juga turut menyampaikan harapannya dengan helatan audiensi ini, PLN dan Polres Metro Bekasi bisa menjalin hubungan sinergi yang positif atas penyelesaian masalah sosial maupun dalam rangka pengamanan kala pelaksanaan proses konstruksi,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi menyampaikan dukungannya kepada PLN dalam penyelenggaran keamanan dan penegakan hukum dalam pembangunan SUTT 150 kV Muara Tawar Incomer yang akan berimplikasi positif bagi masyarakat Bekasi.

Dia berujar bahwa pihaknya selalu siap untuk mendukung kesuksesan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan penyediaan listrik untuk masyarakat.

“Kami sangat mengaparesiasi dan mendukung pembangunan proyek di wilayah Bekasi ini, karena ada manfaat yang besar bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun aspek sosial masyarakat. Kami selalu siap untuk bekerja sama dengan PLN dan berjalan bersama-sama untuk memperoleh solusi dalam penyelesaian permasalahan sosial yang muncul dan menghambat pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini,” tegas Twedi.

Perlu diketahui, pembangunan proyek SUTT 150 kV Muara Tawar Incomer ini akan memperkuat sistem kelistrikan di pulau Jawa, khususnya pada subsistem Gardu Induk Muara Tawar Interbus Transformer (IBT) 1 & 2, Gardu Induk 150 kV Bekasi, dan Gardu Induk 150 kV Priok dengan target energize atau pemberian tegangan pertama ditargetkan pada bulan November 2023.