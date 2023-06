Keselamatan Kerja Jadi Isu Utama, Ini Strategi yang Dijalankan Industri Transportasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keselamatan dan keamanan kerja atau Health, Safety, and Environment (HSE) menjadi isu penting di sektor industri mengingat aspek ini ikut menentukan kinerja perusahaan.

Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI (Persero) Sandry N Pasambuna mengatakan, perusahaannya menaruh perhatian serius pada penerapan HSE dalam operasional di bisnis transportasi kereta api karena menyangkut aspek keselamatan dan keamanan penumpang yang setiap hari diangkut.

Selain itu juga karena bisnis transportasi yang dikelola KAI melibatkan puluhan ribu SDM mencapai 48 ribu lebih yang tersebar di banyak wilayah operasi di Tanah Air yang membutuhkan penerapan kedisiplinan kerja secara terus-menerus.

Dia menekankan, bisnis transportasi sesungguhnya adalah bisnis keselamatan.

"Kami saat ini terus meningkatkan budaya keselamatan di PT KAI (Persero). Bekerja sama dengan Universitas Indonesia kami melakukan pengumpulan sampling untuk kemudian dilakukan deep analysis," ujar Sandry saat menyampaikan presentasi di acara HSE Indonesia Award (HSEIA) yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (16/6/2023) petang.

Sandry mengatakan, insan di KAI telah menandatangani komitmen bersama dalam menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (HSE) di perkeretaapian.

Dia mengatakan, saat ini KAI sedang menangani 3 proyek besar yang membutuhkan perhatian serius di aspek HSE, dua diantaranya adalah proyek LRT dan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Penerapan prinsip HSE di proyek-proyek tersebut tetap dikedepankan demi menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang aman dan nyaman.

Diikuti 26 Perusahaan

Kegiatan HSE Indonesia Award 2023 diikuti 26 perusahaan dari berbagai sektor industri seperti transportasi, Migas, konstruksi, galangan kapal dan shipyard, real estate, industri makanan dan minuman, pertambangan, manufaktur, energy services, dan sebagainya.

Dari 26 perusahaan tersebut, tiga perusahaan mendapat nilai tertinggi dan berhak mendapat penghargaan sebagai The Greatest Company Concerned HSE of the Year. Ketiganya adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pama Persada Nusantara dan PT Total Bangun Persada.

Di ajang HSEIA 2023, ketiga perusahaan mendapat 4 penghargaan sekaligus terbanyak dibanding perusahaan lainnya.

"Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh pegawai KAI dan KAI Group yang telah gigih berjuang bersinergi membangun budaya keselamatan kereta api serta mendukung visi perusahaan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia,” kata Sandry.

Di ajang ini PT Pama Persada Nusantara meraih empat penghargaan. “Penghargaan ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja pengelolaan HSE," ungkap Ari Sutrisno, Direktur Human Capital, SHE & SRGS Pama Persada.