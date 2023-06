Zulkifli Hasan Bagi-bagi Uang Saat Pantau Harga Pangan di Ambon, Klaim Harga Bahan Pokok Stabil

TRIBUNNEWS.COM, - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga pangan atau bahan pokok (bapok) di Pasar Mardika, Kota Ambon, Minggu (18/6/2023).

Saat melakukan pemantauan harga bapok, Zulkifli sembari membagikan uang ke para pedagang.

Mengutip TribunAmbon, uang dari tangan Zulkifli Hasan dibagikan ke sekitar 10 lebih orang pedagang.

Ada pedagang yang menjual cabai tomat, ikan, ayam potong, hingga sembako yang ikut memperoleh uang tersebut.

Masing-masing pedagang mendapat sekitar Rp500 ribu.

Menurutnya, uang tersebut diperuntukan untuk kembangkan usaha pedagang.

“Bantu-bantu sedikit untuk tambah modal ya,” kata Zulkifli Hasan disela-sela kunjungannya.

Harga Bahan Pokok Stabil

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha terpantau melimpah, sehingga harganya stabil.

"Harga bapok di Kota Ambon saat ini terpantau stabil dengan stok melimpah," kata Zulkifli di Pasar Mardika.

Ia menyebut, harga komoditas cabai rawit merah keriting Rp 60.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp 45.000 per kilogram dan bawang putih honan Rp 45.000 per kilogram.

"Kalau di Pulau Jawa cabai rawitnya lebih mahal, cabai keriting lebih murah. Kalau di sini, cabai rawit lebih murah, tapi cabe keriting lebih mahal," imbuh Zulkifli.

Ia mencatat, harga bahan pokok dibandingkan bulan lalu terpantau stabil. Beras medium Rp 13.000 per kilogram (Kg). Beras premium Rp 15.000 per kilogram.

Sedangkan beras medium Bulog Rp 13.000 per kilogram, gula pasir Rp 15.000 per kilogram. Minyak kita Rp 14.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp 18.000 per liter.