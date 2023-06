IHSG Ditutup Naik 0,63 Persen ke 6.702, Rupiah Perkasa di Rp 14.952/Dolar AS

Kurs rupiah naik 0,35% di level Rp 14.952 per dolar Amerika Serikat (AS) dibanding penutupan pada Selasa (20/6) di level Rp 15.005 per dolar AS pada Rabu (21/6/2023)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kurs rupiah pada perdagangan Rabu (21/6/2023) berakhir di zona hijau.

IHSG perkasa menanjak 0,63 persen atau 42,17 poin ke level 6.702,62 sementara rupiah spot menguat dan kembali ke level di bawah Rp 15.000/dolar AS.

Kurs rupiah naik 0,35% di level Rp 14.952 per dolar Amerika Serikat (AS) dibanding penutupan pada Selasa (20/6) di level Rp 15.005 per dolar AS.

Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG terkerek oleh naiknya 10 indeks sektoral.

Hanya satu sektor yang ditutup di zona merah yaitu sektor kesehatan yang turun 1,25%.

Sementara 10 sektor yang perkasa adalah sektor barang konsumer non primer 1,36%, sektor teknologi 1,27%, sektor infrastruktur 1,24%, sektor transportasi 1,12%, sektor keuangan 0,88%, sektor barang konsumer primer 0,85%, sektor barang baku 0,62%.

Kemudian sektor perindustrian naik 0,53%, sektor energi menguat 0,53% dan sektor properti dan real estate menanjak 0,51%.

Total volume perdagangan saham di BEI pada Rabu mencapai 14,74 miliar dengan nilai transaksi Rp 7,50 triliun. Ada 280 saham yang menguat, 240 saham yang melemah dan 218 saham yang stagnan.

Top Gainers di LQ45 adalah:

1. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) 14,05% ke Rp 690 per saham

2. PT Bank Jago Tbk (ARTO) 10,65% ke Rp 3.220 per saham

3. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 4,79% ke Rp 765 per saham

Top Losers di LQ45 adalah:

1. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) 2,63% ke Rp 740 per saham

2. PT Inudstri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) 1,37% ke Rp 720 per saham

3. PT Timah Tbk (TINS) 1,04% ke Rp 955 per saham.

Kapitalisasi pasar atau market caps BEI pada penutupan perdagangan Rabu emncapai 9.531 triliun.

Kurs Rupiah