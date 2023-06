MMA Modern Marketing Talk 2023 Kembali untuk Berdayakan Pemasar dan Pengiklan dengan Strategi Unggul

TRIBUNNEWS.COM - MMA Global Indonesia, asosiasi perdagangan pemasaran terkemuka yang dipercaya karena pengetahuannya yang tak tertandingi dalam industri dan pemahamannya yang luar biasa terhadap ekosistem pemasaran dan periklanan, dengan bangga menyajikan Modern Marketing Talk 2023 yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juli, di JW Marriott Hotel Jakarta mulai pukul 09.00 pagi hingga 05.00 sore.

Acara ini menghadirkan para tokoh industri, thought leaders, dan para visioner untuk menerangi jalan menuju keunggulan pemasaran.

Dalam lineup MMT yang dipilih dengan cermat, kolektif kebijaksanaan mereka digunakan untuk memberikan kesempatan yang tak tertandingi bagi para pemimpin pemasaran dan periklanan untuk mendapatkan wawasan, strategi, dan perspektif inovatif. Peserta dapat mengharapkan beragam topik yang akan dibahas selama acara, seperti Data Privacy, Retail Media, Customer Journey, Creativity, O2O, Brand Building, OTT dan Conversational Commerce.

Modern Marketing Talk 2023 akan memiliki total 10 sesi. Acara ini juga memiliki signifikansi besar karena akan mengungkapkan MMA Brand Safety and Martech Report 2023; report komprehensif ini akan menjadi sumber daya yang tak ternilai bagi para profesional industri dengan menyajikan beragam wawasan, tren, dan data untuk tetap berada di depan.

Report ini menampilkan para pemikir berpengaruh dari perusahaan-perusahaan terkemuka seperti GroupM, INCA, DM Pratama, Digital Turbine, MGID, Vonage, Integral Ad Science, dan Magnite. Beberapa topik yang dibahas dalam laporan ini meliputi Brand Safety, Martech & Adtech, Artificial Intelligence, Return on Investment, Connected TV, Influencer Marketing, dan Omnichannel.

Untuk acara ini, MMA Global Indonesia bekerja sama dengan organisasi terkemuka di Indonesia, antara lain:

GrabAds, Havas Group, Nestlé Indonesia, Unilever Indonesia, Multi Bintang Indonesia (Heineken), Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Shiseido, BARDI Smart Home, Pizzahut Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks), Reckitt Benckiser Indonesia, PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL), Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata Tbk, OCBC NISP, KOHLER Indonesia, Airasia Superapp, dentsu Indonesia, Wunderman Thompson Indonesia, Leverate Group, ADA Asia, Whisper Media, Juicebox, META Indonesia, EMTEK Digital, City Vision, VIU, Kantar, Magnite.

GrabAds hadir sebagai Silver Partner kami untuk acara MMA Modern Marketing Talk 2023. Shanti Tolani, Country Head dan Board of Director Indonesia, mengatakan, "Rentang topik yang luas ini akan memberdayakan pemasar dan pengiklan untuk mengambil langkah berani ke depan dalam periode perubahan ini.

Pada saat yang penuh perubahan dan ketidakpastian, sangat penting ada pergeseran perspektif yang akan membantu para profesional industri untuk memberikan hasil nyata yang akan menambah nilai sejati bagi kehidupan masyarakat.

Sesi-sesi terkurasi dari Modern Marketing Talk 2023 menawarkan wawasan unik tentang bagaimana kita dapat dengan cermat mengembangkan strategi yang tidak hanya beresonansi dengan audiens tetapi juga meninggalkan dampak yang langgeng."

Rohit Dadwal, Managing Director MMA APAC mengatakan, "Serangkaian sesi dan report yang menyertainya difokuskan pada inovasi dan adaptabilitas. Modern Marketing 2023 akan memberikan keuntungan yang bagi peserta, karena mereka akan dilengkapi dengan alat yang tak tergantikan yang akan membantu mereka membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang baik, menangkap peluang yang belum dimanfaatkan, dan mempertahankan posisi terdepan di industri."

Modern Marketing Talk 2023 selalu dihadiri oleh Chairpersons, Directors, C-level Executives, GM’s and Founders/Co-Founders and Head of Departments dari berbagai industri, terutama Brands/Marketers, Agencies, Telecommunication Industries, Media/Publishers, Digital-Commerce, Startups, Ad Network & AdTech Companies, Research Companies, dan

terbuka untuk semua yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik di atas dari para ahli terkemuka di industri ini.

MMA Global Indonesia Modern Marketing Talk 2023 akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2023 di JW Marriott Hotel Jakarta. Pendaftaran untuk acara ini sudah dibuka. Tanggal terakhir pendaftaran adalah 30 Juni 2023 pukul 15.00 WIB.

Bergabunglah pada acara kami

Overview: https://www.mmaglobal.com/event/modern-marketing-talk-2023

Speaker Link: https://www.mmaglobal.com/event/modern-marketing-talk-2023/speakers

Agenda Link: https://www.mmaglobal.com/event/modern-marketing-talk-2023/agenda