Hilang Kontak di Papua, Berapa Harga Pesawat Cessna Caravan 208 yang Dipakai SAM Air?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air dengan nomor penerbangan PK-SMW dikabarkan hilang kontak Papua Pegunungan pada Jumat (23/6/2023) siang.

Dilaporkan Airnav, bahwa pesawat PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) dengan registrasi PK-SMW Tipe Cessna Grand Caravan C208B, yang berangkat dari Bandara Elelim menuju Bandara Ilaga 10.53 WIT telah hilang kontak pada pukul 11.07 WIT, pada koordinat POIK (16 NM arah selatan dari Bandara Elelim).

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Cessna Caravan 208B merupakan pesawat terbang bermesin turboprop yang biasanya berkapasitas 9 penumpang dan dapat bisa digunakan untuk kargo.

Harga satuan dari pesawat buatan pabrikan Amerika Serikat (AS) tersebut di kisaran 1,5 juta dolar AS sampai 2,2 juta dolar AS.

Kemudian, pesawat dengan tahun produksi pada 1982 tersebut saat ini tidak diproduksi lagi, tapi masih beroperasi umumnya untuk maskapai kargo dan pengguna utamanya adalah FedEx Feeder sebanyak 253 unit.

Secara keseluruhan, Cessna 208 Caravan adalah pesawat dengan bermesin turboprop tunggal, fixed-gear dan merupakan pesawat regional jarak pendek sayap tinggi atau high wing dan dibangun di AS oleh Cessna.

Diberitakan sebelumnya, Kasi SAR Jayapura, Marinus Ohoirat mengatakan saat ini tim SAR telah diterjunkan melakukan pencarian menggunakan pesawat tipe Pilatus.

"Pesawat dengan PK-SMW melaksanakan flight dari Bandara Elelim menuju Bandara Poig pada jam 10.53 WIT, rencana tiba di Bandara Poik itu jam 11.06 WIT. Namun setelah pesawat terbang kurang lebih 7 menit itu hilang kontak sampai dengan saat ini masih dalam pencarian," kata Marinus dalam tayangan Kompas TV, Jumat.

Saat ini belum ada hasil dari pencarian tersebut. Tim SAR kemudian kembali memberangkatkan helikopter dari Wamena untuk melakukan pencarian kedua.

"Selanjutnya pada saat ini lagi baru saja diberangkatkan pencarian kedua menggunakan sebuah helikopter dari Wamena untuk melakukan pencarian dari Wamena menuju ke Bandara Poig," katanya.