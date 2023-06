Buka Sinar Mas Land x Tribun Network Golf Tournament 2023, Menhub Ingatkan Pentingnya Olahraga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi turut hadir dan membuka langsung turnamen golf tingkat nasional Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023 yang diselenggarakan akhir pekan ini di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan, Minggu (25/6/2023).

Menhub mengungkapkan, ajang tanding golf ini bukan hanya sekadar olahraga tapi juga jadi tempat berdiskusi membahas berbagai hal positif.

"Saya pikir Tribun Network melakukan suatu langkah yang baik untuk berkomunikasi dengan masyrakat olahraga, golf hari ini tempat kita bergaul dan dengan Sinar Mas bagus sekali," ucap Budi Karya.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi juga mendorong terselenggaranya berbagai event-event olahraga lain. Tak hanya golf, melainkan sepeda hingga running (lari).

Menurutnya, olahraga salah satu hal yang perlu diterapkan di dalam aspek kehidupan.

Dengan rajin berolahraga maka badan semakin sehat, sehingga berdampak terhadap penurunan kewajiban asuransi, seperti di Jepang.

"Saya pikir harus mendorong event olahraga, karena kegandrungan masyarakat untuk berolahraga ini tinggi sekali, mau golf, mau sepeda, lari - jalan kaki, semua ingin melakukan itu. Karena olahraga itu menurunkan kewajiban asuransi suatu negara, Jepang membuktikan," papar Menhub.

"Jadi makin olahraga banyak, sakit itu akan berkurang, individual orang tidak sakit dan negara juga diuntungkan," ujarnya.

Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023 mengangkat tema ‘Unlock The Limit’ diselenggarakan Tribun Network bersama Sinarmas Land dan didukung HP, BCA, Dermaster Clinic Indonesia, Hotel Pullman Jakarta Central Park, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Mandarin Oriental Jakarta, dan Tuscany Boutique Hotel selaku sponsor.

Di Tribun Network X Sinarmas Land Golf Tournament 2023, peserta tak hanya dapat berpartisipasi pada kompetisi golf, namun juga memperluas networking dengan peserta dari seluruh Indonesia, serta berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik melalui lucky draw dengan doorprize motor listrik Alva Cervo dan laptop HP.

Tribun Network X Sinarmas Land: Unlock the Limit menghadirkan berbagai kategori pemenang yang bisa diraih oleh berbagai kalangan usia, yaitu Best Gross Overall, Best Nett Overall, BNO 1 – 3 (Flight A), BNO 1 – 3 (Flight B), BNO 1 – 3 (Flight C), Nearest to the Line, Nearest to The Pin, dan Longest Drive.

Setiap pemenang per kategori berhak membawa pulang hadiah berupa trofi juara. Untuk yang berhasil mencetak hole-in-one berhak atas hadiah berupa uang tunai Rp100 juta, BMW 220i Coupe M Sport dan Toyota Kijang Innova Zenix G.