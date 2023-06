Harga Pertamax Turun, Ini Update Terbaru Harga BBM di SPBU Pertamina se-Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut update harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina pada hari ini, Rabu (28/6/2023).

Diketahui pada 1 Juni 2023 PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuain harga BBM.

Dari penyesuaian tersebut membuat adanya penurunan terhadap harga BBM dengan berbagai jenis.

Untuk harga BBM jenis Pertamax per 1 Juni 2023 mengalami penurunan menjadi Rp 12.500 per liter. Kemudian BBM jenis Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp 13.600 per liter.

Sementara itu, BBM Pertamina jenis Dexlite mengalamin penurunan Rp 1.050 menjadi Rp 12.650 per liter,

BBM jenis Pertamina Dex juga turun sebesar Rp 1.350 menjadi Rp 13.250 per.

Dan untuk BBM jenis Pertalite serta solar subsidi masih tetap dijual seharga Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.

Untuk lebih jelasnya, simak update harga BBM Pertamina di SPBU se-Indonesia setelah adanya penyesuaian.

1, Provinsi Aceh

Pertamax: Rp 12.500

Pertamax Turbo: Rp 13.600

Dexlite: Rp 12.650

Pertamina Dex: Rp 13.250

Solar: Rp 6.800