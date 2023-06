Konsisten Jadi Destinasi Kerja Terbaik di Asia, BAT Indonesia Raih Penghargaan

BAT Indonesia jadi Best Companies to Work for In Asia 2023 Awards selama 7 tahun berturut-turut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BAT Indonesia kembali memenangkan kompetisi bergengsi di bidang sumber daya manusia di tingkat internasional, yaitu Best Companies to Work for In Asia 2023 Awards selama 7 tahun berturut-turut.

Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia sangat dihormati dalam industri ini dan dikenal karena proses evaluasinya yang ketat.

HR Asia merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh Business Media International (BMI) yang ditujukan bagi perusahaan di seluruh Asia dan mengakui perusahaan dengan praktik Sumber Daya Manusia (human resources/HR) terbaik dan yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

BMI sendiri adalah salah satu media business-to-business dan properti terkemuka di Asia. Malam penganugerahan pemenang telah diadakan pada hari Selasa, 27 Juni 2023 di Ritz Carlton Hotel, Pacific Place Jakarta.

Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari kapabilitas BAT Indonesia untuk selalu menjadi tempat bekerja yang terbaik bagi karyawannya. Komitmen tersebut bertujuan untuk menciptakan organisasi yang berdaya saing tinggi demi memenuhi kebutuhan transformasi bisnis bagi perusahaan.

Pada masa sekarang ini, BAT Indonesia tetap bersemangat untuk menjadi lebih agile (responsif dan gesit) serta terus beradaptasi dalam menjalankan strategi bisnis dan transformasi perusahaan dengan mengutamakan dan mementingkan kesejahteraan karyawan.

"BAT Indonesia bukan hanya mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan standard internasional, namun juga berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang bmemberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang secara profesional," kata Head of Talent, Culture & Inclusion BAT Indonesia Jonathan Sembiring dalam keterangannya, Rabu (28/6).

Keberhasilan ini membuktikan bahwa BAT Indonesia memiliki jati diri yang mencerminkan budaya perusahaan yang penuh inovasi, kolaborasi, dan memberikan kesempatan untuk bertumbuh bagi semua karyawannya.

Melalui penghargaan ini, BAT Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terus membangun budaya kerja yang luar biasa, serta menempatkan perusahaan sebagai tempat kerja terbaik di Asia.(Kontan)

artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul BAT Indonesia Konsisten Jadi Destinasi Kerja Terbaik di Asia