Pimpin Indosat Ooredoo Berdayakan Indonesia, Vikram Sinha Raih Penghargaan CEO of The Year 2023

TRIBUNNEWS.COM – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) terus membukukan kinerja positif operasional dan keuangan setelah merger. Membawa semangat gotong royong, Indosat menargetkan tujuan yang lebih besar demi memberdayakan Indonesia.

Atas berbagai inisiatif perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut, Indosat Ooredoo meraih penghargaan untuk kategori Operator of the Year, Best Fiber to the Home Performance, dan Best Gaming Operator.

Tidak hanya itu, Vikram Sinha, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, pun dianugerahi CEO of the Year pada Selular Award 2023.

Vikram menyampaikan, “Saya senang menerima penghargaan ini. Momen ini merupakan bukti kerja keras semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan Indosat, mitra, dan dukungan pelanggan setia kami.”

Vikram menyatakan bahwa Indosat akan terus memberikan yang terbaik untuk para stakeholder, khususnya hadir sebagai kolaborator dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Bukan tanpa sebab, penghargaan ini diraih oleh Vikram berkat performa luar biasa dari perusahaan di bawah kepemimpinannya. Secara signifikan, Vikram berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan setelah proses merger. Per 31 Maret 2023, Indosat telah mencatatkan pendapatan hingga Rp11,94 triliun dengan bertumbuh 10 persen YoY, sedangkan EBITDA untuk Q1 2023 mencapai Rp5,33 triliun, meningkat 22 persen YoY.

Selain itu, keberhasilan integrasi jaringan Multi Operator Core Network (MOCN) di lebih dari 46 ribu lokasi di seluruh Indonesia mencerminkan percepatan transformasi perusahaan di tengah persaingan industri telekomunikasi yang makin kompetitif.

Perhelatan Selular Award 2023 ini jadi edisi ke-20 dengan tema ‘Moving to the Next Level’ yang secara khusus mengapresiasi industri di bidang ICT, khususnya perusahaan telekomunikasi, vendor, dan perusahaan teknologi lainnya berkat kontribusi kepada masyarakat lewat pelayanan maksimal yang diberikan.

Selain menyabet penghargaan CEO of the Year, perwakilan Indosat, yakni Director and Chief Business Officer, Muhammad Buldansyah juga turut hadir di ajang Selular Award sebagai panelis di gelaran the 6th Selular Congress 2023 dengan tema ‘Sinergi Lintas Industri Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi’