United Tractors Raih Penghargaan Tempat Kerja Terbaik di Asia Versi HR Asia

Penyerahan penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2023 oleh Dato William Ng (Group Publisher Editor-in-Chief Business Media International) kepada Abun Jufar Jaya (Human Capital General Manager) di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - PT United Tractors Tbk (UT) berhasil meraih penghargaan sebagai tempat kerja terbaik di Asia. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Dato William Ng (Group Publisher Editor-in-Chief Business Media International) kepada Abun Jufar Jaya (Human Capital General Manager) dan Nurdiansyah Budiman (Organization Development & Productivity Senior Manager) yang bertempat di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

Adapun kategori yang diberikan kepada UT sebagai perusahaan yang mengimplementasikan Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) and the Best Companies to Work for in Asia.

Penghargaan ini diberikan oleh HR Asia sebagai lembaga media publikasi internasional untuk para profesional di bidang Human Resources yang mengukur bagaimana perusahaan menjalankan praktik Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Dalam kategori Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), penghargaan ini merujuk pada komitmen UT dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara. Prestasi ini menjadi bukti konkret bahwa UT memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan DEI di operasional bisnis perusahaan.

Selain itu, penghargaan pada kategori tempat kerja terbaik di Asia menunjukan bahwa UT senantiasa memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keseimbangan karyawan.

Berbagai inisiatif dan program yang UT jalankan bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan pekerjaan yang baik. Dengan ini, UT akan terus berupaya untuk memprioritaskan pengembangan karyawan secara holistik.

Human Capital General Manager, Abun Jufar Jaya menyampaikan bahwa pencapain yang diraih pada ajang ini menjadi tanda akan komitmen UT dalam memprioritaskan kesehatan, kesejahteraan, dan pengembangan bagi para karyawan. UT akan senantiasa untuk memberikan kesempatan pengembangan karir serta mendorong terciptanya keseimbangan dan integrasi di lingkungan kerja.

"UT mengucapkan terima kasih kepada HR Asia atas penghargaan yang telah diberikan kepada perusahaan kami. Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk terus mengupayakan kenyamanan lingkungan kerja agar dapat mencapai produktifitas yang maksimal melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan kapabilitas yang tersistem,” ujar Abun Jufar Jaya.

Penghargaan ini diberikan kepada lebih dari 300 perusahaan dari 13 negara yang berpartisipasi dalam acara bergengsi ini. Negara-negara tersebut mencakup Tiongkok, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, India, Korea, Makau, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Proses penilaian melibatkan langkah-langkah komprehensif, termasuk survei online kepada karyawan, kunjungan ke kantor, presentasi, dan audit.

Melalui penghargaan ini, UT akan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif guna mendukung operasional bisnis dalam mencapai produktivitas serta target yang ingin dicapai.

Tidak hanya itu, UT turut mengedepankan target keberlanjutan yang telah tertuang dalam 10 Aspirasi Keberlanjutan UT sehingga visi dan misi Perusahaan untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan kesejahteraan Indonesia bisa tercapai.