Brand Lokal Asal Bandung Dapat Lisensi Superhero Marvel dan DC Comics

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Brand clothing lokal asal Bandung Azura Indonesia melalui brand “Azura Superheroes Labs resmi memegang lisensi dua perusahaan kelas dunia Disney-Marvel dan Warner Bros – DC Comics, serta mempercayakan lisensi properti superhero mereka untuk diaplikasikan ke produk apparel.

Keberhasilan ini semakin memperkuat Azura Superheroes Labs sebagai brand lokal tema superhero sejak 2015.

Azura memiliki keistimewaan desain gambar yang unik dan menjadi pelopor teknik sablon Glow In the Dark (menyala dalam gelap) serta pada awal tahun 2023 melakukan inovasi dengan menciptakan teknik sablon terbaru mereka, yaitu sablon Photopia Glow In the Dark (berubah warna karena efek sinar ultraviolet dan menyala dalam gelap).

Selain meraih lisensi dari perusahaan dunia seperti Disney - Marvel dan Warner Bros – DC Comics, Azura Superheroes Labs resmi telah berkolaborasi dengan Bumi Langit Entertainment melalui karya artikel tshirt Gundala (2019), Sri Asih (2022) dan Virgo (2022) bersamaan dengan rilis film superhero tersebut.

Dengan keberhasilan ini, menjadikan satu-satunya brand apparel superhero di Indonesia yang memiliki 3 universe superhero dunia.

"Kami yakin dapat menjadi brand apparel superheroes terbaik di Indonesia yang mampu menyatukan 3 universe superhero berbeda menjadi Multiverse United. Impian kami untuk bisa ikut serta tampil di kancah internasional semoga dapat terwujud dalam waktu 2 atau 3 tahun mendatang," tutur Adhie Satria, pendiri dan pemilik tunggal Azura Indonesia dalam siaran pers yang diterima, Jumat (30/6/2023).

Produk apparel ini diminati oleh keluarga dan pasangan di Indonesia karena memiliki beragam pilihan produk yang memenuhi kebutuhan orang dewasa dan anak-anak.

Azura Superheroes Labs berkomitmen meningkatkan kualitas produknya, mulai dari pemilihan bahan baku berkualitas tinggi, inovasi dalam proses produksi, dan pengendalian kualitas produk yang berlapis-lapis, untuk memberikan nilai produk yang jauh lebih tinggi dibanding harga yang pelanggan bayar.

"Kami tidak ingin menciptakan produk yang kami dan keluarga kami sendiripun tidak suka memakainya," tambah Adhie Satria.

Dalam penjelasan lebih lanjutnya, Adhie Satria mengungkapkan, pihaknya bersemangat atas peluang sekaligus tantangan menjalin kemitraan dengan dua perusahaan monster dunia, Disney - Marvel dan Warner Bros – DC Comics, selain sangat mendukung kebangkitan superhero asli Indonesia.

Proses memperoleh lisensi tidak mudah, tidak murah, dan butuh integritas yang tinggi.

Keunggulan proses produksi, desain produk, dan sebaran distribusi penjualan telah dinilai langsung.

Baca juga: Penyanyi Asal Malaysia, Azura Pedora Akan Kembali Rilis Single Baru di Indonesia

"Kami selalu antusias mengikuti tren terbaru melalui desain yang terinspirasi oleh film-film superhero khas Holywood dan Indonesia,"urai diam

Azura Superheroes Labs, yang telah berhasil menggaet lisensi dari perusahaan monster dunia seperti Disney - Marvel dan Warner Bros – DC Comics, akan meluncurkan koleksi terbaru mereka secara besar-besaran pada tanggal 26 Juni 2023.

Koleksi superhero terbaru tersebut dapat didapatkan di semua toko offline mereka di berbagai mall terkemuka di Indonesia, serta melalui webstore dan beberapa marketplace.