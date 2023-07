Di Ajang Mommy N Me, BNI Targetkan Omzet Transaksi Capai Rp17,25 Miliar 

Istimewa

Ajang Mommy N Me digelar Hall A & Hall B, Jakarta Convention Centerdan ada diikuti lebih dari 300 merek berbagai produk dan jasa perlengkapan ibu dan anak dengan harga yang terjangkau hadir meramaikan Mommy N Me serta siap menjadi pilihan pengunjung dan manjakan keluarga muda Indonesia dengan discount hingga 80 persen. Pameran yang akan berakhir Minggu (2/7/2023) besok ini, BNI selaku official bank partner event menargetkan kenaikan omset transaksi menjadi Rp17,25 miliar (IST)