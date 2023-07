Promo Richeese: Beli 12 Donut Diskon 50 Persen, Berlaku untuk Dine In, Take Away, dan via Ojol

TRIBUNNEWS.COM – Simak promo terbaru Richeese Factory, bisa tebus diskon sebesar 50 persen untuk setiap pembelian 12 donut.

Richeese Factory kembali tebar diskon spesial sebesar 50 persen bagi pelanggan yang melakukan pembelian donut di seluruh outlet Rich Coffee & Donut.

Pengumuman tersebut, dirilis Richeese melalui akun Instagram resminya @richeese_factory.

Dengan diskon tersebut, nantinya pembelian 12 donut yang semula dibanderol Rp 77.273, turun jadi Rp 38.637

“Kamu bisa pakai promo Monday Starterpack, diskon 50 persen setiap pembelian 12 pcs donut. Dari harga mulai Rp 77.273, jadi hanya Rp 38.637,” jelas akun @richeese_factory.

Perlu diingat, diskon donut Richeese Monday starterpack hanya dapat ditebus setiap hari Senin.

Adapun diskon spesial ini berlaku untuk semua jenis pembelian.

Mulai dari Dine In atau makan di tempat, Take Away atau dibungkus, hingga Drive Thru dan pembelian via ojek online.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai donut Richeese Monday starterpack bisa lihat di instagram @richeese_factory.

Atau bisa juga diakses melalui laman resmi Richeese Factory di www.richeesefactory.com.

Berikut Syarat dan Ketentuannya:

- Tunjukkan promo donut Monday starterpack yang tertera di akun Instagram Richeese saat order ke kasir.

- Promo berlaku hanya di hari SENIN

- Promo bisa ditukar di beberapa outlet Rich Coffee & Donut, di antaranya :