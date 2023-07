Rayakan HUT ke-53, Jamkrindo Komitmen Tingkatkan Kinerja Jembatani Aksesibilitas Finansial UMKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Jamkrindo genap berusia 53 tahun pada 1 Juli 2023.

Di usia semakin matang, Jamkrindo berkomitmen melakukan peningkatan kinerja dalam menjembatani aksesibilitas finansial UMKM.

Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Ivan Soeparno mengungkapkan Jamkrindo senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM kepada lembaga keuangan.

Baca juga: Jamkrindo Cetak Laba Bersih Rp 1,28 Triliun Berkat Inovasi Berkelanjutan

Wujud komitmen tersebut dibuktikan dengan beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKM memperoleh akses pembiayaan kepada lembaga keuangan.

Sebagai perusahaan penjaminan, Ivan mengungkapkan, Jamkrindo memiliki peran menjembatani UMKM feasible untuk memperoleh akses pembiayaan dengan layanan penjaminan. Kehadiran Jamkrindo dalam hal ini membantu pelaku UMKM yang mengalami kesulitan ketiadaan atau kekurangan agunan agar dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan.

Dengan adanya penjaminan UMKM, maka roda perekonomian semakin bergerak ke arah positif.

“Dengan adanya jaminan kredit dari Jamkrindo, maka UMKM yang feasible namun belum bankable dapat mengakses pembiayaan yang dibutuhkan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan inklusi keuangan,” ujar Ivan, Senin (3/7/2023).

Lebih lanjut Ivan mengungkapkan Jamkrindo telah melakukan serangkaian transformasi menyeluruh untuk menjawab perubahan, peluang, dan tantangan dimasa depan, sebagai landasan utama dalam mendukung kinerja berkelanjutan dan mewujud perusahaan yang terdepan dalam pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, layanan prima, dengan pengelolaan bisnis yang akuntabel, dan prudent.

Rangkaian HUT Ke-53 Jamkrindo memiliki tema Sailing Together Be Better yang merefleksikan semangat segenap insan Jamkrindo untuk berkolaborasi untuk menaklukan segala tantangan dan menyambut peluang-peluang dalam meraih kesuksesan untuk menjembatani lebih banyak UMKM memperoleh aksesibilitas finansial UMKM.

“Semoga di usia yang semakin matang Jamkrindo senantiasa dapat menjalankan fungsi strategisnya dalam menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional,” ujarnya.

Adapun pada tahun 2022, Jamkrindo berhasil mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp 312,36 triliun atau naik sebesar 26,19 persen, dengan jumlah UMKM yang dijamin sebanyak 10,8 juta UMKM.

Sampai dengan Mei 2023, Jamkrindo telah volume penjaminan sebesar 144,59 triliun, dengan jumlah umkm yang dijamin sebanyak 4,47 juta debitur UMKM.

Sebagai rangkaian kegiatan HUT, berbagai kegiatan sosial dilakukan.

Diantaranya adalah berkolaborasi dengan PAUD Inspirasi Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) memberikan edukasi anti perundungan dan kekerasan seksual kepada 5.300 pelajar SD; kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis bagi pelajar Sekolah Dasar di Wilayah Indonesia Timur; kegiatan pelatihan kelas bisnis UMKM, dan berbagi hewan qurban dalam perayaan Iduladha.

Sebagai perusahaan penjaminan kredit yang tergabung dalam holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non-program.

Pada penjaminan program, Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan KMK dalam rangka program PEN. Untuk non-program, produk penjaminan Jamkrindo adalah penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan distribusi barang.

Kemudian juga surety bond, customs bond, penjaminan supply chain financing (invoice financing), dan penjaminan kredit lainnya.