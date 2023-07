TASPEN Culture Festival 2023 Hadir Guna Tingkatkan Kinerja Perusahaan yang Berkelanjutan

Istimewa

PT TASPEN saat ini merupakan The First Chairman of Asian Civil Service Pension Association (ACSPA) atau Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara pertama di Asia yang beranggotakan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi ASN dari berbagai negara di Asia antara lain Indonesia, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.