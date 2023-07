Kampus Kemenperin Pasok SDM Bidang Marketing Lewat APP Fair 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri masih terus dilakukan Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

Guna menyediakan SDM yang unggul, khususnya di bidang pemasaran atau marketing, Politeknik APP Jakarta telah menyelenggarakan APP Fair 2023.

Kegiatan ini merupakan rangkaian mata kuliah Project 3 Marketing event, sebagai bagian kompetensi marketing mahasiswa jurusan prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika (MPIE) di Politeknik APP Jakarta.

"Di era modern ini, kami mencari solusi yang out of the box dalam memenuhi kebutuhan peningkatan pasokan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten, termasuk di bidang marketing," tutur Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Masrokhan, Rabu (5/7/2023).

Dosen Politeknik APP Jakarta pengampu mata kuliah Project 3 Fajria Fatma, mengatakan tujuan digelarnya APP Fair 2023 adalah untuk mengasah kompetensi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi sebuah event sebagai bagian dari strategi marketing.

Di tahun ini, pelaksanaan APP Fair yang berlangsung pada tanggal 21-22 Juni 2023, mahasiswa semester 4 prodi MPIE sebagai pihak penyelenggara mengadakan berbagai rangkaian acara yang terdiri dari Bazar stand UMKM, dance competition, exhibition, band competition dan berbagai jenis kegiatan lainnya.

"Mahasiswa sebagai perencana dan pelaksana, merasa terlecut untuk menghasilkan acara yang bermanfaat, inovatif, dan kreatif. Terlihat dari banyaknya pengunjung baik dari mahasiswa dan masyarakat umum yang datang merasa senang dengan adanya acara ini," ungkap Fajria.

Mengusung tema “Nawasena Gajah Sora” yang memiliki arti masa depan cerah yang memiliki tenaga perkasa, diharapkan dengan kegiatan ini banyak soft-skill yang bisa diperoleh untuk mahasiswa seperti pemecahan masalah, kerjasama, negosiasi, serta leadership.

"Agar mereka bisa langsung menghadapi kasus-kasus yang memang dalam keseharian pelaksanaan strategi marketing," jelas Fajria.