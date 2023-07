Pedagang Kembali Jual Minyakita di TikTok Shop, Kali Ini Pasang Judul Berbeda

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Minyak goreng curah merek Minyakita kembali diperdagangkan secara daring melalui social commerce TikTok Shop.

Padahal, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah berulang kali melarang penjualan Minyakita di toko daring. Minyak goreng curah tersebut hanya boleh dijual di pasar tradisional.

Penelusuran Tribunnews pada Rabu (5/7/2023), produk Minyakita dapat ditemukan dengan harga yang beragam.

Ada yang dijual sesuai harga eceran tertinggi, yaitu sebesar Rp 14 ribu per liter. Namun, ada juga yang menjualnya lebih dari itu.

Variasi harganya dimulai dari Rp 14 ribu hingga Rp 19 ribu per liter. Ada yang menjual per liter, ada juga yang langsung menjualnya delapan buah sekaligus.

Berbeda dengan sebelumnya, kali ini produk Minyakita tidak akan serta merta langsung muncul ketika mengetik kata kunci "Minyakita".

Laman pencarian akan menunjukkan bahwa tidak ada produk yang tersedia.

Tetapi, jika merubah kata kuncinya menjadi "Minyakitaa", akan muncul banyak produk minyak goreng curah bermerek tersebut dari berbagai penjual.

Penjual tampaknya berhasil mengelabui dengan memberi judul produk yang dimodifikasi.

Ada yang menggunakan kata "Minyak kitta", "Minyakitaa", dan "minyak goreng kitta" di judul agar tidak ketahuan oleh pihak TikTok Shop.

Sebagaimana diketahui, larangan penjualan Minyakita secara daring ini dikemukakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Februari 2023 lalu.

Saat itu, ia mengatakan, "Jualan online nggak boleh lagi. Sebab, kalau online, (pembeli) borong. Bisa sampai 10 ribu liter. Kan repot kita."

Tribunnews sempat melakukan penelusuran pada bulan yang sama. Hasilnya, masih banyak penjual yang memperdagangkan Minyakita.

Rata-rata para penjual di TikTok Shop menjualnya bukan per liter, namun per kardus. Satu kardus diisi 12 kantong yang masing-masing berisikan satu liter Minyakita.

Harga Minyakita per kardus di Tiktok Shop beragam. Ada yang menjualnya seharga Rp 169 ribu, Rp 175 ribu, Rp 179 ribu, bahkan ada yang membanderol per kardus sebesar Rp 183.999. Bila dibagi menjadi per liter, harga Minyakita berkisar antara Rp 14.100 hinga Rp 15.300.

Namun, ada juga yang menjualnya langsung per liter dan harganya jauh lebih tinggi. Ada satu akun yang menjualnya seharga Rp 17.500 per liter.

Harga yang ditawarkan jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Rp 14 ribu per liter.

Beberapa akun terlihat sedang menjual Minyakita melalui siaran langsung TikTok Shop. Penjual yang berada di siaran tersebut menyebut stok Minyakita mereka tersedia dalam jumlah banyak.