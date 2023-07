Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Capai 5,7 Persen Hanya Jika Rusia-Ukraina Berdamai

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momen satu tahun kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia pada 30 Juni tahun lalu, menunjukkan kuatnya komitmen dan upaya nyata Indonesia dalam memelihara perdamaian.

Kunjungan Presiden Jokowi juga merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia ke dua negara yang tengah dilanda perang tersebut.

Ditambah engan keluarnya komunike akhir KTT G20 di Bali, menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menyerukan penyelesaian secara damai.

Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam menengahi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Pasalnya, meskipun perang terjadi jauh ribuan kilometer, efeknya sangat terasa di seluruh Indonesia.

Perang yang memicu kenaikan suku bunga di banyak negara akibat tingginya suku bunga AS membuat permintaan ekspor Indonesia menurun dan memperburuk tantangan yang sudah ada sebelumnya, serta mempersulit perusahaan-perusahaan untuk pulih dari kesulitan ekonomi pasca-Covid 19.

Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Center for Economic and Law Studies (think tank yang berbasis di Indonesia), dampak langsung perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia itu dapat dilihat dengan mudah kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, yang pada gilirannya juga menaikkan harga berbagai barang konsumsi lainnya.

“Perang ini telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa bagi prospek ekonomi global dan Indonesia,” kata Bhima.

Oleh karena itu, ia berharap perang yang melibatkan dua negara produsen penting bagi banyak kebutuhan dunia ini segera diakhiri sehingga perekonomian bisa kembali normal.

Bhima mengatakan, hampir semua negara berharap agar perdamaian antara Rusia dan Ukraina segera terwujud.

Bhima mengacu pada Sidang Umum PBB di bulan Februari lalu, ketika 141 negara, termasuk Indonesia, mengutuk tindakan Rusia dan memilih untuk mendukung penarikan penuh pasukan Rusia dari Ukraina dengan segera dan tanpa syarat.

Bhima juga menambahkan, alasannya, di dunia yang seolah semakin tidak memiliki batasan, ikatan antara satu negara dengan negara lain dan dengan ekonomi global semakin erat.

Hampir tidak ada peristiwa yang terjadi di satu negara tidak memiliki dampak pada negara lainnya.

Bhima menambahkan, jika perdamaian Rusia-Ukraina terjadi, efeknya bagi perekonomian global akan luar biasa, termasuk bagi Indonesia.

“Berdasarkan data Kementerian Keungan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5,3 persen sampai 5,7 persen jika itu terjadi,” ujar Bhima.