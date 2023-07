Startup Rasa Juara Indonesia Raih Pendanaan Awal dari Angel Investor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Startup FMCG Rasa Juara Indonesia meraih pendanaan awal serta kerjasama kemitraan strategis dengan perusahaan logistik Nusantara Card Semesta (NCS) dengan nilai yang tidak disebutkan.

Sebelumnya Rasa Juara telah mendapatkan pendanaan dari Angel Investor pada tahun 2022 dan mengumumkan Tee Teddy Setiawan, Ex-CEO Cashlez, Ex-Managing Director Motion Banking MNC serta CTO Fresh Factory sebagai Co-Founder & Advisor di Rasa Juara.

“Pendanaan serta kemitraan strategis ini memungkinkan kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan pengalaman, kekuatan logistik dan distribusi yang dimiliki oleh NCS sehingga produk kami semakin mudah untuk didapatkan dimana saja,” kata Founder & CEO Rasa Juara, Christ Abraham dalam keterangan, Rabu (5/7/2023).

“Untuk menghadirkan kekayaan makanan nusantara yang modern, higienis & easy to go, serta tentu kami juga ingin berkontribusi untuk mendorong produk dan produsen lokal untuk naik kelas & go global,” tambahnya.

Di lain kesempatan, Founder & CEO NCS Reni Sitawati Siregar mengungkapkan investasi ini bagi NCS adalah bagian dari strategic partnership di dunia F&B terutama dalam teknologi pengelolaan bahan baku dan warehouse management system.

“Saya berharap Rasa Juara dapat menjadi Brand terpercaya yang menaungi produk dan produsen lokal untuk ekspor,” ujar Reni Sitawati Siregar.

Rasa Juara memiliki 2 kategori produk yaitu Instant Food & Snack dengan total 13 SKU. Brand yang dimiliki Rasa Juara antara lain, Seblak Juara, Cuankie Juara, Seuhah Mie Rica, Krezzpy Basreng, Krezzpy Moring, Krezzpy Tempeh.

Saat ini, semua produk dapat didapatkan di gerai-gerai modern trade seperti Indomaret Fresh di seluruh Indonesia, Kemchick, Market City, Borma Group Cijerah, Yomart Fresh serta toko-toko terdekat yang tersebar di lebih dari 25 kota di indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, Makasar, Manado, Banjarmasin, Samarinda, Palu, Gorontalo, Kendari, Ambon.

“Rasa Juara mengajak berbagai stakeholder hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama memaksimalkan potensi makanan asli Indonesia dengan memasarkan makanan otentik cita rasa Indonesia serta dapat memperkenalkan Rasa Juara ke seluruh dunia,” ucap Christ.