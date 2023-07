Menperin Kantongi Empat Tawaran Kerja Sama dari Tiongkok

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu langsung dengan Menteri Industri dan Teknologi Informasi (Minister of Industry and Information Technology/MIIT) Republik Rakyat Tiongkok Jin Zhuanglong, dalam kunjungan ke Negeri Tirai Bambu.

Dalam lawatannya, Menperin menyebut bahwa MIIT menawarkan empat inisiatif kerja sama industri.

"Pada pertemuan dengan Menteri Jin Zhuanglong, setidaknya ada empat inisiatif baru kerja sama industri yang ditawarkan oleh MIIT. Indonesia menyambut baik tawaran kerja sama yang disampaikan RRT," tutur Agus Gumiwang, Kamis (6/7/2023).

Empat inisiatif yang ditawarkan RRT meliputi kelanjutan ASEAN China Forum on Emerging Industries dan Ministerial Dialogue on Industry, penguatan kerja sama pada emerging industries, kerja sama terkait dengan Industri 4.0 dan New Energy Vehicle (NEV), serta kerja sama terkait photovoltaic (PV).

Menperin menyambut inisiatif kerja sama yang ditawarkan, yakni mengundang industri teknologi informasi di Tiongkok untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

"Kami melihat industri asal RRT memiliki kekuatan besar di sektor ini, misalnya Huawei yang sebelumnya telah kami kunjungi pabriknya," ungkap Menperin.

Menperin juga menyambut peluang-peluang untuk mengoptimalkan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, diantaranya di bidang Electric Vehicle (EV) dan New Energy Vehicle (NEVs).

Indonesia menargetkan untuk menjadi hub produsen kendaraan listrik di kawasan yang berdaya saing global.

Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi kerja sama, yang dalam kesempatan ini ingin dijalin dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sektor swastanya.

Kesiapan Indonesia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik merupakan modal penting bagi kerja sama dengan RRT.

Di sisi lain, Tiongkok merupakan produsen terbesar EV yang pangsa pasarnya mencapai sepertiga dari produksi global.

"Kerja sama ini akan dapat mewujudkan cita-cita ASEAN menjadi lebih hijau dan berkelanjutan," ucap Agus.