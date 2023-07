Rupiah Akhir Pekan Ini Ditutup Melemah ke Rp 15.142 Per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari Jumat (7/7/2023) ditutup melemah 86,5 poin atau 0,57 persen ke Rp 15.142 per dolar AS, berdasarkan data Bloomberg.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini, Jumat (7/7/2023), ditutup melemah 86,5 poin atau 0,57 persen ke Rp 15.142 per dolar AS, berdasarkan data Bloomberg.

Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah ditutup berada pada posisi Rp 15.130 per dolar AS dengan kisaran harian Rp 15.039 per dolar AS hingga Rp 15.144 per dolar AS.

Posisi mata uang Garuda tersebut kian loyo dibanding kemarin di level Rp 15.039 per dolar AS alias sore ini ditutup turun 91 poin atau 0,6 persen.

Sementara, berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia rupiah ditutup di level Rp 15.136 per dolar AS.

Berdasarkan data RTI, rupiah melemah minus 0,91 persen terhadap dolar Australia ke level Rp 10.062, serta minus 0,97 persen terhadap yuan China ke level Rp 2.092.

Selain itu, rupiah juga minus 0,53 persen terhadap euro ke level Rp 16.481, dan minus 0,66 persen terhadap poundsterling ke level Rp 19.305.