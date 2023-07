The Aesthetics Skin Gelar Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak Gratis bersama SOS Children Villages

The Aesthetics Skin bersama SOS Children's Villages kolaborasi menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Jakarta pada Kamis (6/7/2023). Kolaborasi ini mendapat dukungan penuh dari penyedia layanan kesehatan, PT Kimia Farma Diagnostika (Kimia Farma Laboratorium & Klinik), serta dokter anak dari klinik anak, KiDi Pejaten.

TRIBUNNEWS.COM - The Aesthetics Skin, sebuah merek skincare atau perawatan kulit terkemuka, dengan gembira mengumumkan kemitraan strategis dengan SOS Children's Villages yaitu sebuah organisasi yang berdedikasi untuk melindungi dan memberikan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan memiliki misi yang berfokus dalam memberikan tempat tinggal jangka panjang, pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial bagi anak-anak yang telah kehilangan pengasuhan orang tua.

Kemitraan ini diawali dengan mengadakan acara khusus yang bertujuan untuk menyediakan pemeriksaan kesehatan bagi lebih dari 100 anak di SOS Children’s Village Jakarta. Acara ini juga menjadi tonggak penting dalam komitmen berkelanjutan The Aesthetics Skin dan SOS Children's Villages untuk memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak di masyarakat setempat.

Dengan berkolaborasi bersama, kedua organisasi memiliki tujuan untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak-anak.

Tidak hanya anak-anak, para Ibu yang mengasuh di SOS Children’s Village Jakarta juga akan menjalani, pengecekan kesehatan kulit wajah, serta mendapatkan paket perawatan kulit wajah dasar dari The Aesthetics Skin.

Inisiatif kolaboratif ini berlangsung pada tanggal 6 Juli 2023 dan mendapat dukungan penuh dari penyedia layanan kesehatan, PT Kimia Farma Diagnostika (Kimia Farma Laboratorium Klinik), serta dokter anak dari klinik anak, KiDi Pejaten.

Kimia Farma Laboratorium & Klinik, selaku mitra utama The Aesthetics Skin, turut memberikan dukungan untuk acara ini, “Dalam kesempatan ini Kimia Farma Laboratorium & Klinik turut hadir dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan agar semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan di tengah berkembangnya berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Kegiatan ini juga merupakan wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar," ujar Ardhy Nugrahanto Wokas, Direktur Utama Kimia Farma Laboratorium & Klinik.

Tak hanya itu, Klinik KiDi Pejaten, sebuah klinik anak yang terpercaya dan dikenal karena komitmennya terhadap perawatan kesehatan anak juga akan berkomitmen untuk menyediakan keahlian medis selama acara ini dengan menghadirkan dr. Kurniawan Satria Denta, M.Sc, Sp.A sebagai profesional medis berpengalaman dari klinik KiDi yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan menawarkan keahliannya dalam menangani setiap masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam acara pemeriksaan kesehatan bersama SOS Children’s Village Jakarta.

Kolaborasi antara The Aesthetics Skin, Kimia Farma Laboratorium & Klinik, dan KiDi Pejaten bersama SOS Children’s Village menggarisbawahi visi bersama yaitu untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat.

Dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing, para mitra bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan anak-anak di Village Cibubur.

Untuk memeriahkan acara ini, hadir pula kolaborator The Aesthetics Skin yaitu Dion Mulya, yang merupakan seorang penyanyi, sekaligus influencer di bidang perawatan wajah dan estetika. Ia hadir untuk bercengkarama bersama para anak-anak dan Ibu pengasuh dalam mempromosikan pentingnya menjaga kesehatan dan perawatan kulit serta membagikan paket perawatan kulit wajah kepada seluruh Ibu pengasuh di SOS Children’s Village Jakarta.

"Kami bersama dengan Kimia Farma Laboratorium & Klinik dan KiDi Pejaten sangat senang dapat berkolaborasi dengan SOS Children's Villages dalam acara yang penuh manfaat seperti pemeriksaan kesehatan ini. Acara ini menunjukkan komitmen kami sebagai pelaku bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi kami juga ingin membuktikan bahwa The Aesthetics Skin selalu berupaya untuk mewujudkan tanggung jawab sosial untuk masyarakat Indonesia," ujar Novi Fauzia, GM Marketing and Business Expansion The Aesthetics Skin.

SOS Children's Villages turut berbagi pandangan yang sama, seperti yang diungkapkan oleh Sumanda Tondang selaku Director of Fund Development and Communication, SOS Children’s Villages.

"Saya mewakili SOS Children’s Villages sangat mengapresiasi inisiatif baik dari The Aesthetics Skin dan mitra lainnya. Acara yang dihadirkan tentunya membawa kebaikan jangka panjang dalam memastikan kesehatan anak-anak dan Ibu pengasuh. Dengan kesehatan yang terjaga tentunya anak-anak kami dapat meraih potensi maksimal untuk masa depan mereka. Selain itu, inisiatif baik ini juga turut mendukung komitmen kami dalam menyejahterakan dan memberikan hak-hak anak dan Ibu pengasuh yang tergabung dalam SOS Children’s Village Jakarta," tuturnya.