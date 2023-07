Di Forum PBB, Otorita IKN Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Akan Diterapkan di IKN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen menerapkan, mengawal dan menjalan aspek-aspek terkait dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lokasi ibu kota baru Indonesia tersebut.

Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw, mengatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi sebagai kota pintar berkelas dunia akan mengedepankan sisi lingkungan hidup. Melalui konsep kota hijau dengan 65 persen adalah hutan.

Nantinya, Nusantara akan menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia, dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkelas dunia.

"Ini akan menjadi kota yang nyaman, untuk dihuni dan untuk bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip pelibatan seluruh pemangku kepetingan di kota Nusantara meliputi berbagai target tujuan, seperti pengurangan kemiskinan, memastikan kualitas Pendidikan dan layanan kesehatan, mempromosikan kota dan komunitas berkelanjutan, penanganan perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Troy dalam keterangan resmi, Rabu (12/7/2023).

Seluruh komitmen tersebut diungkap Otorita IKN dalam agenda High Level Political Forum 2023 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kota New York, Amerika Serikat.

Acara tersebut mengusung tema "Accelerating the recovery from the coronavirus disease (Covid-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels" atau "Percepatan Pemulihan dari Pandemic Covid-19 dan Implementasi Penuh Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Semua Tingkatan".

Kegiatan ini juga didukung penuh oleh The Economic and Social Council (ECOSOC) pada 10-20 Juli 2023.

Dari pemerintah Indonesia hadir perwakilan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementrian Luar Negeri, Badan Pemeriksaan Keuangan, anggota DPR RI serta didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jendral Republik Indonesia dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia yang berkedudukan di New York.

Pertemuan ini dihadiri delegasi dari 196 negara. Indonesia dalam kesempatan ini juga menampilkan pameran hasil-hasil SDGs tingkat nasional sampai desa, termasuk sajian informasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara.

Para pengunjung eksebisi ramai menanyakan persiapan Ibu Kota Nusantara baru di Indonesia ini, mulai dari lokasi, infrastruktur, sarana pendukung, serta hal-hal lainnya.

Dalam Forum internasional ini, Indonesia juga akan menyajikan seminar dalam tajuk bertema Driving Changed at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs yang akan berlangsung pada 17 Juli 2023.

Hadir dalam sesi pembukaan HLPF 2023 pada Senin, 10 Juli 2023 dari perwakilan Otorita IKN adalah Agung Dodit Muliawan selaku Direktur Pengawasan dan Audit Internal, Agung Purnomo selaku Direktur Hukum dan Troy Pantouw selaku Tenaga Ahli Komunikasi.