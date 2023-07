Buktikan Keseriusannya, Isuzu Resmikan Dealer Baru di Cikarang dengan Konsep yang Menarik

TRIBUNNEWS.COM - Kembali membuktikan keseriusannya dalam menambah titik jaringan layanan penjualan dan purna jual, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) meresmikan dealer Astrido Isuzu Deltamas di Jalan Deltamas Boulevard, Kota Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Peresmian ini dilakukan langsung oleh Direktur PT IAMI dan jajaran Direktur Astrido Group.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT IAMI Yusak Kristian mengatakan, Isuzu memiliki komitmen untuk turut serta berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia melalui penyediaan kendaraan komersial yang fit dengan berbagai segmen bisnis di Indonesia mulai dari logistik, pertanian, konstruksi, perikanan, hingga pertambangan.

“Agar semakin dapat mengakomodir kebutuhan customer kendaraan komersial di Indonesia, Isuzu berkomitmen untuk senantiasa menguatkan pelayanannya baik di aspek sales maupun aftersales. Sebagai salah satu inisiatif Isuzu untuk terus berupaya untuk menjangkau customer dengan cepat dan mudah, maka dibukalah dealer Astrido Isuzu Deltamas untuk memperluas cakupan Isuzu di Kota dan Kabupaten Bekasi, setelah dealer di Harapan Indah, Kota Bekasi dan Cikarang,” tutur Yusak dalam keterangan persnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Astrido Group Fernando Gunawan menyampaikan dealer Astrido Isuzu Deltamas ini dibangun berdasarkan standar dealer Isuzu yang terbaru dengan mengimplementasikan brand personality Isuzu di Indonesia, yaitu Confident, Honest, Down To Earth dan Supportive, baik pada tampilan eksterior maupun interior serta pembagian Layout Ruangan yang ada.

“Kami siap memberikan layanan penjualan untuk seluruh produk ISUZU yang terdiri dari Commercial Vehicle (CV) seperti Isuzu Elf, Isuzu Traga dan Isuzu Giga, serta Light Commercial Vehicle (LCV) seperti All New Isuzu D-Max dan All New Isuzu Mu-X 4x4,” tutur Fernando.

Untuk diketahui, dealer ini berdiri di atas lahan dengan luas sekitar 2500 meter persegi (m2) dan dilengkapi dengan gudang spare part yang mampu menampung 1000 item parts dari 200 part number yang ada.

Selain itu, dealer ini juga dilengkapi dengan 3 stall bengkel berukuran truk medium atau setara dengan 6 stall truk ringan/pikap/double cabin/SUV untuk melakukan perawatan dan perbaikan di tempat, serta 2 unit Bengkel Isuzu Berjalan (BIB) untuk perawatan dan perbaikan kendaraan di lokasi customer kami berada.

Astrido Isuzu Deltamas hadir dengan konsep single access for Sales and After-sales. Maksud dari konsep ini adalah pengalaman yang dapat dirasakan oleh customer melalui kemudahan pelayanan yang diberikan, dimana tidak terdapatnya pemisahan antara Sales dan After Sales karena pelayanan diberikan hanya melalui 1 pintu.

Bahkan customer dapat merasakan pengalaman transparansi proses layanan Isuzu melalui gudang spare part yang dapat dilihat secara langsung dari ruang tunggu. Konsep terbaru dealer Isuzu adalah memberikan pelayanan terbuka dan mudah dijangkau untuk seluruh customer.