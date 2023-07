Dorong Pembangunan Berkelanjutan, Pertamina Borong 7 Penghargaan Sustainable Marketing Excellence

CSR Pertamina memperoleh penghargaan Marketeers Sustainable Marketing Excellence Award 2023 dengan Kategori SME Enabler of the Year diwakili Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) & SMEPP Management Pertamina Persero Fajriah Usman.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya berupaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Komitmen ini mengantarkan Pertamina memboyong 7 penghargaan Sustainable Marketing Excellence Award yang diselenggarakan oleh Marketeers di Jakarta.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan sebagai perusahaan energi, Pertamina berkomitmen menyediakan energi nasional dan mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab dalam proses produksi maupun pemanfaatannya sehingga dapat berkelanjutan.

“Pertamina telah menetapkan 6 prioritas SDGs yang secara konsisten terus dijalankan perusahaan di semua lini bisnis,”ujar Fadjar.

Fadjar menambahkan, 6 prioritas SDGs yang dijalankan Pertamina meliputi Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim; Tujuan 14, Ekosistem Laut; Tujuan 15, Ekosistem Darat; Tujuan 7, Energi Bersih dan Terjangkau; dan Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

“Sesuai komitmen keberlanjutan, Pertamina menjalankan program TJSL berpedoman pada ISO 26000 serta selaras dengan dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance),”imbuh Fadjar.

Penghargaan ini diberikan kepada Pertamina atas kiprahnya sebagai BUMN energi yang terus berperan aktif dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030.

Pertamina juga dinilai berperan penting dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian alam untuk generasi yang akan datang secara berkelanjutan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).



Program TJSL yang berhasil menyabet penghargaan adalah pembinaan UMKM yang dilakukan Pertamina melalui program UMK Academy.

Sebuah program pembinaan UMK yang dilaksananakan secara terstruktur, berjenjang, dan terintegrasi, meliputi kurikulum Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Salah satu keunggulan dari Materi yakni adanya materi Go Green, supaya UMKM dapat menjalankan bisnis yang berorientasi pada lingkungan.

Seperti penggunaan bahan baku dan kemasan ramah lingkungan, manajemen sampah produksi, optimalisasi produksi berkelanjutan, dan sebagainya.

Pada saat yang sama, Program Integrated Farming System Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera Zona 4 Limau Field. Program yang dijalankan di Desa Air Talas, Sumatera Selatan ini berhasil mewujudkan masyarakat mandiri dan berdaya melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis agrobisnis.

Melalui program tersebut, Pertamina berhasil memberdayakan program para petani dengan value hasil pertanian mereka.

CEO Marketeer Iwan Setiawan mengucapkan selamat kepada Pertamina yang telah berhasil mendapatkan penghargaan.