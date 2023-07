MDRT Day Indonesia Digelar di ICE BSD, Targetkan 3.000 Member Pada Tahun Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Wadah dari para profesional asuransi dari seluruh dunia, Million Dollar Round Table (MDRT) atau Asosiasi Premier Profesional Finansial, optimistis mampu meningkatkan keanggotaan hingga 3.000 orang.

Hal itu dikatakan Country Chair MDRT Indonesia Dedy Setio dalam konferensi pers MDRT Day 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (13/7/2023).



Dedy Setio mengatakan, saat ini member MDRT di Indonesia mencapai 2.283 anggota. Namun, angka tersebut diperkirakan terus tumbuh sejalan dengan samakin tingginya kesadaran masyarakat berasuransi.

Baca juga: Pandemi, Keanggotaan Agen Asuransi Indonesia di MDRT Global Justru Melonjak Tajam

"Kami menargetkan bisa mencapai 3.000 member tahun depan. Karena asuransi pasca pandemi menjadi penting, karena kita harus hidup dengan proteksi," jelasnya.

Untuk dapat menjadi member MDRT, Agen Asuransi Jiwa harus memenuhi persyaratan dengan mencapai premi terkumpul sebesar Rp 576 juta untuk mencapai level MDRT.

Level berikutnya adalah Court of the Table, yaitu 3 kali lipat dari level MDRT dengan premi sebesar Rp 1,72 miliar, dan level tertinggi adalah Top of the Table, yaitu 6 kali lipat dari level MDRT dengan premi sebesar Rp 3,45 miliar.

Baca juga: 670 Agen Asuransi Sun Life Asia jadi Anggota MDRT Academy

Jumlah premi tersebut merupakan total premi yang terkumpul dari polis pada tahun pertama, mulai dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

Setelah mencapai level tersebut, dilanjutkan dengan mendaftar sebelum tanggal 1 Maret 2024 dan membayar iuran keanggotaan sesuai dengan levelnya masing-masing.

Deddy menyebutkan ada empat manfaat utama menjadi member MDRT.

Pertama, memiliki jaringan global yang terhubung dengan member MDRT di seluruh dunia. Kedua, mendapatkan sumber daya online melalui website MDRT, aplikasi MDRT, dan majalah "Round the Table".

"Sumber daya online tersebut berupa video, audio, dan artikel yang dapat meningkatkan produktivitas. Sebuah studi kepada 670 anggota first timer tahun 2012 yang terus mempertahankan keanggotaannya sampai dengan tahun 2016, menunjukkan adanya rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 13,5 persen setiap tahunnya," kata Deddy.

Member dapat menghadiri pertemuan tahunan seperti MDRT Annual Meeting yang telah digelar tanggal 25 hingga 28 Juni 2023 di Amerika Serikat, serta MDRT Global Conference yang akan diadakan di Singapura pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2023.

Bagi yang mencapai level Top of the Table, dapat menghadiri Top of the Table Meeting yang akan diadakan di Naples, Florida, Amerika Serikat pada tanggal 11 hingga 14 Oktober 2023.

Menjadi member MDRT, dapat menerapkan konsep manusia seutuhnya. MDRT mengajarkan kita untuk memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

"Konsep manusia seutuhnya ini juga dikenal sebagai 7 pilar MDRT, yaitu hubungan antar sesama, kesehatan, pendidikan, karir, pelayanan, keuangan, dan spiritual," imbuhnya.

Committee Chair of MDRT Day Indonesia 2023 Anwar Aonillah mengatakan, pada hari ini pihaknya menyelenggarakan MDRT Day Indonesia 2023 sebagai bagian dari upayanya memperkenalkan MDRT kepada para agen asuransi, perusahaan asuransi, dan tentunya juga kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Sebab, MDRT harus menjadi role model bagi profesi agen asuransi di Indonesia," kata Anwar.

Terkait seminar MDRT Day Indonesia 2023, Anwar menyebut itu sebagai wadah untuk memberikan wawasan dan berbagi kisah inspiratif di kalangan agen asuransi jiwa, mendorong profesionalisme agen asuransi melalui peningkatan kompetensi.

Pembicara yang hadir dalam MDRT Day Indonesia 2023 sangat spektakuler, selain tahun ini mendatangkan President MDRT, Peggy Tsai sebagai salah satu pembicara utama, juga menghadirkan para pembicara yang merupakan para agen profesional yang telah menjadi anggota MDRT selama lebih dari 10 tahun.