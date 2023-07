KFC Tebar Promo Setiap Transaksi Minimal Rp70.000 akan Dapat Lovlychee Float Gratis, Ini Syaratnya

KFC kembali menawarkan promo spesial untuk setiap transaksi minimal Rp 70.000 akan mendapat Lovlychee Float secara gratis. Promo ini khusus bagi pengguna stiker Drive Thru KFC.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial KFC di bulan Juli.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Kentucky Fried Chicken atau biasa dikenal KFC kembali memberikan promo spesial khusus untuk pembelian Drive Thru.

Promo yang ditawarkan oleh KFC tersebut yakni setiap transaksi minimal Rp 70.000 melalui Drive Thru akan mendapat Lovlychee float secara gratis.

“Segarkan dahaga dengan minuman rasa lychee yang menyegarkan,” tulis KFC Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

“Dengan transaksi minimal Rp 70.000 lewat drive thru-nya KFC, kamu udah bisa dapetin Lovlychee float secara gratis,” sambungnya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku mulai 16 Juni 2023 hingga 15 Agustus 2023

- Promo gratis Lovlychee Float berlaku untuk setiap transaksi minimal Rp. 70.000,- (before tax) di Layanan Drive Thru KFC, dan menggunakan Sticker Mobil/Motor KFC Drive Thru di kendaraan kustomer.

- Tidak berlaku kelipatan.

