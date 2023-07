Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2023 Turun Jadi Rp 5.974 Triliun

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 398,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.974 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar AS) berdasarkan data di Bank Indonesia.