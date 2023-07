Harga Daging Ayam, Telur hingga Minyak Goreng Kompak Turun, Berikut Update Bahan Pangan 18 Juli 2023

TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Daging ayam pada Selasa (18/7/2023) turun harga, dibanderol lebih murah yakni jadi Rp 38.700 per kg. Diikuti penurunan pada harga telur ayam menjadi Rp 31.850 per kg. Sementara harga minyak goreng dilaporkan menyusut 0,23 persen di kisaran Rp 21.400 per liter. Simak update harga bahan pangan 18 Juli 2023, selengkapnya.