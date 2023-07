ACE Living World Alsut Jadi Toko Perdana di Jabodetabek yang Usung Konsep Terbaru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES), sebagai pusat perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup terbesar di Indonesia menghadirkan konsep toko terbaru dengan ragam fasilitas yang semakin menambah kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan.

Hal ini sejalan dengan komitmennya sebagai ‘The Helpful Place’, ACE memberikan pengalaman berbelanja yang lebih praktis, sehingga pelanggan bisa mendapatkan pengalaman berbelanja ragam produk dengan lebih mudah.

"ACE Living World Alam Sutera menjadi toko perdana di wilayah Jabodetabek yang mengusung konsep terbaru," ujar Vice President Sales & Operations ACE Rinekso Widyanto di ACE Living World Alam Sutera, Tangerang Selatan, Kamis (20/7/2023).

Dia mengungkapkan, ACE Living World Alam Sutera dengan konsep baru tersebut memberikan banyak manfaat bagi pelanggan.

"Melalui Inspirative Corner, Personal Shopper, dan Seamless omni-channel experience, kami berharap dapat semakin memberikan pengalaman berbelanja yang compact dan menyenangkan, katanya.

Rinekso menambahkan, dengan konsep baru yang inovatif, ACE hadirkan area khusus untuk memberikan inspirasi bagi pelanggan.

Adapun Inspirative Corner adalah sebuah area yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang personalize, sehingga dapat menginspirasi pelanggan dalam menyesuaikan kebutuhannya.

"Saat memasuki area Inspirative Corner, pelanggan akan langsung merasakan suasana yang berbeda. Membawa semangat Do It Yourself yang menarik dan kreatif, ACE memberikan inspirasi bagi para pelanggan untuk merancang dan mengeksekusi ide mereka sendiri," tutur dia.

Sementara itu, berbagai produk berkualitas ACE yang ditempatkan secara strategis di sekitar ruangan, menampilkan cara penggunaannya yang praktis dan mengilhami ide-ide baru untuk melengkapi isi rumah.

Selain itu, ACE juga menyediakan sebuah layanan spesial yang memanjakan pelanggan.

Melalui Personal Shopper, ACE siap membantu pelanggan dalam menjelajahi toko dan memenuhi kebutuhannya.

Pelanggan cukup menunjukkan produk yang dicarinya melalui aplikasi MISS ACE atau ruparupa.

Istimewanya lagi, pelanggan bahkan bisa berkonsultasi dengan Personal Shopper atau menunggu barang pesanan diproses sembari merasakan kursi pijat yang telah disediakan di area lounge.