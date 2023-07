NEXTfleet Indosat Business Klaim Bisa Efisiensikan Bisnis Transportasi dan Logistik Hingga 50 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Indosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat Business memperkenalkan NEXTfleet, solusi pengelolaan kendaraan untuk meningkatkan produktivitas dan profitibilitas perusahaan di bisnis transportasi dan logistik.

Berdasarkan survey yang dilakukan partner Indosat Business, solusi ini bisa meningkatkan efisiensi hingga 50 persen dengan memaksimalkan utilitas armada, visibilitas operasional secara menyeluruh, serta menjadikan biaya operasional lebih murah.

"Produktivitas juga bisa meningkat hingga 50 persen yang dipicu oleh performa pengemudi jadi lebih baik, peningkatan umur pakai armada perusahaan dan mengurangi keterlambatan pengiriman," kata Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Danny Buldansyah di sela pelepasan armada contoh teknologi NEXTfleet di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Program yang mengusung tema Unlociking Possibilities: NEXTfleet Safety and efficiency redefined ini dilaksanakan mulai 24 Juli 2023 hingga 24 Agustus 2023 dari Jakarta menuju Surabaya dengan tujuan akhir di Bali.

Solusi ini, kata Danny, bisa mampu menurunkan Potensi Kecurangan hingga 10 persen mulai dari mencegah kecurangan konsumsi bahan bakar dan mencegah pencurian armada.

Danny menerangkan, NextFleet menjadi solusi manajemen armada End-to-End (E2E) yang mengintegrasikan telematik berbasis AI canggih yang dikembangkan oleh Indosat Business sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan menjamin keamanan dalam industri transportasi dan logistik.

Fitur baru yang ditawarkan diantaranya adalah ADAS, Fuel Tank Safety, dan Smart Route Optimization & Order Management dan layanan ini didukung oleh IoT Connect. "Kemudian connectivity management platform khusus untuk perangkat IoT untuk memastikan armada NextFleet tetap terhubung dengan stabil selama perjalanan," ujarnya.

NEXTfleet juga bisa menjadi all in one, solusi Fleet Management melalui fitur pemantauan secara langsung 24/7, fitur ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) dengan solusi video telematika berbasis AI, Fuel Tank Safety, Smart Route Optimization & Order Management, serta Condition Monitoring (memantau kondisi suhu dan kelembaban).