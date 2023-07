Per Juni 2023, Transaksi Livin by Mandiri Tembus Rp1.500 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) mencatat jumlah nilai transaksi pada aplikasi Livin’ by Mandiri hingga Juni 2023 mencapai Rp 1.500 triliun atau naik 65 persen secara year on year (yoy). Sampai pertengahan tahun 2023 aplikasi andalan Bank Mandiri ini telah diunduh lebih dari 28 juta kali, meningkat 70 persen secara tahunan.

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, Bank Mandiri turut melengkapi layanan digital untuk memaksimalkan fungsi intermediasi perseroan. Salah satunya melalui fitur pengajuan Pinjaman Serbaguna langsung dari Livin’ by Mandiri.

“Ke depan Bank Mandiri akan terus lakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah. Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan fitur Buy Now Pay Later untuk memperluas ekosistem digital lending dan membantu pengelolaan cash flow nasabah,” tutur Aquarius.

Sebagai informasi, bank bersandi saham BMRI ini juga mencatat pertumbuhan kredit segmen ritel yang positif. Tercatat, sampai dengan akhir Mei 2023 total penyaluran kredit segmen retail banking Bank Mandiri berhasil tumbuh 12,24% secara YoY menjadi sebesar Rp 332,84 triliun secara bank only.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan di seluruh sub-segmen, termasuk penyaluran kredit UMKM yang telah mencapai Rp 119,28 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,35% bila dibandingkan periode tahun sebelumnya.

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang merupakan sektor potensial dan sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satunya melalui peningkatan dan jangkauan akses pelaku UMKM terhadap jasa keuangan,” pungkasnya.

Dalam melakukan serangkaian optimalisasi dan inovasi layanan, Bank Mandiri memperoleh penghargaan di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Retail Banking Awards 2023 yang digelar di Singapura, Selasa (25/7/2023).

Dalam ajang penghargaan tahunan berskala internasional ini, Bank Mandiri dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Mobile Banking & Payment Initiative of the Year dan meraih gelar sebagai The New Consumer Lending Product of the Year versi Asian Banking & Finance (ABF).

Apresiasi ini diberikan kepada Bank Mandiri atas pencapaian perseroan mengelola dan mengembangkan layanan digital yang menghadirkan solusi layanan finansial terbaik bagi nasabah.

Salah satu fitur yang menjadi penilaian positif ABF yaitu kehadiran pembayaran QRIS di lebih dari 21 juta merchant dengan pilihan sumber dana tabungan maupun kartu kredit melalui Livin’ by Mandiri.

“Bank Mandiri selalu tanggap terhadap perkembangan kebutuhan nasabah akan solusi perbankan maupun gaya hidup. Sehingga kehadiran Livin’ by Mandiri dapat secara langsung mampu memudahkan keseharian nasabah,” papar Aquarius.