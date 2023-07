RINS, KOMBIS dan TDA Jakbar Berkolaborasi untuk Meningkatkan Omset UKM

TRIBUNNEWS.COM - Geliat perekonomian dan Bisnis yang dikemas dalam ‘Safari Bazzar 2023’ digelar di 6 Project sekaligus kolaborasi Rahasia Investasi Sukses (RINS).

Berkolaborasi dengan Komunitas Bisnis (Kombis) dan TDA Jakbar bersama 6 project yaitu Sahid Sudirman Residence Jakarta Pusat, Signature Park Grande Jakarta Timur, Permata Hijau Suites, Jakarta Selatan, Maple Park Jakarta Utara, Thamrin District Bekasi serta Victoria Square Tangerang dari 6-9 Juli 2023.

Acara yang digelar dari jam 11-20.00 WIB tersebut dimeriahkan merchant dari berbagai sektor bisnis food & beverage, fashion, investment, beauty & health, otomotif dan sebagainya.

Ada 150 peserta kali mengikuti Safari Bazzar baik dari penghuni 6 Project hingga para Usaha Kecil Menengah (UKM) yang datang dari berbagai daerah di Indonesia

Ruby Herman, dari Rahasia Investasi Sukses mengungkapkan bahwa Safari Bazzar 2023 diberikan secara gratis sebagai bentuk kolaborasi terhadap Nara Sumber Rahasia Investasi Sukses RINS yang di antaranya melibatkan para penghuni dan penyewa dari 6 Project Property.

Kami juga banyak berkolaborasi dengan Komunitas komunitas seperti Tangan Diatas (TDA), The Entrepreneur Society, Finansialku.com, Angklung Indonesia dan masih banyak lagi.

“Safari Bazzar ini merupakan dukungan bagi para peserta sebagai bentuk kepedulian kami supaya bisa meningkatkan omset penjualan.

Safari Bazzar ini serentak di 6 project selama 6 bulan ke depan yaitu ada di Permata Hijau Suiites, Signature Park Grande, Victoria Square, Sahid Sudirman Resident, Maple Park dan juga Thamrin District yang berada di Wilayah Jakarta, Bekasi dan Tangerang,” papar Ruby Herman

Sementara itu, Dita Zulaika, Morai, Ling Ling Saputri, Noland Lagu, Desy Rahel, Ira Puspita terlibat memeriahkan Safari Bazzar dengan perform menyanyi di 6 project tersebut.

Pada kesempatan ini juga digelar ragam acara menari dari demo make up dan lainnya yang dihadiri pula diantaranya Indah Purnamasari (Artis), Joewono Witjitro (Pengusaha Property), dan Dita Zulaika (Miss Tourism Internasional Indonesia 2021/2022), Donny De kaizer from IPSA, Mario Lasut CMO Finansialku, Irwan Phan dari TDA Pontianak, Rachel Octavia from Tatler, Leo Lamin serta teman-teman dari TDA dan masih banyak lagi.

Animo dari acara ini terbilang cukup tinggi dan bahkan ada merchant yg pendapatan omsetnya lebih dari 100 juta sehari dalam Safari Bazzar tersebut.

Harapan dari Safari Bazzar ini dapat mendukung meningkatnya roda ekonomi di Indonesia dan bisa mengurangi PHK dan bisa membuka banyak lapangan pekerjaan.

Yuk, datang dan dukung di Safari Bazzar di 6 Project pada event selajutnya di bulan Agustus 2023.