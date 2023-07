Swasta Kolaborasi Dorong Pertumbuhan Industri Manajemen Aset di Kawasan Asia

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Surya Timur Alam Raya STAR Asset Management menggandeng mitra global Value Partners Group Limited.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Surya Timur Alam Raya STAR Asset Management menggandeng mitra global Value Partners Group Limited guna mendorong pertumbuhan industri manajemen aset di kawasan Asia.

Perjanjian kemitraan strategis ini ditandatangani di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Melalui kemitraan tersebut, anak usaha Value Partners, yakni Sensible Asset Management Hong Kong Limited mengakuisi 29,99 persen saham STAR Asset Management.

Aldiracita Global Investment akan mengakuisisi 29,99 persen saham Value Partners Singapore.

Komitmen kerja sama itu kemudian dipertegaskan dengan penyeragan dokumen yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) untuk mendapatkan izin dan dukungan otoritas.

Presiden Direktur Aldiracita dan Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Sekuritas Indonesia Rudy Utomo menyatakan bahwa Grup Aldiracita, melalui anak perusahaannya, STAR AM menyambut baik kolaborasi dengan Value Partner untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia dan memberi investor akses ke berbagai produk manajemen aset yang beragam.

"Kami percaya bahwa komitmen bersama kami untuk memberikan solusi investasi yang luar biasa dan layanan klien yang tak tertandingi akan mendorong kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan dan klien,” ucap Rudy.

Pihaknya menginformasikan kepada pemegang saham dan menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada OJK.

“Kami menantikan semua dukungan dari pihak terkait," tutur Rudy.

CEO of STAR AM Reita Farianti menyebut piihaknya senang dapat bermitra dengan Value Partner, salah satu perusahaan manajemen aset terkemuka dan paling dihormati di Asia

"Kami bertujuan untuk memanfaatkan ekonomi Indonesia yang berkembang pesat dan lanskap investasi yang sedang berkembang, menawarkan berbagai reksa dana inovatif dan solusi investasi kepada investor lokal dan internasional,” ungkapnya.

Kemitraan ini juga membantu mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Hong Kong dan negara-negara ASEAN serta berkontribusi pada perkembangan yang sehat dari industri manajemen kekayaan dan aset kawasan ini.

Kepala Eksekutif Daerah Administratif Khusus Hong Kong John Lee menegaskan bahwa pihaknya senang memimpin delegasi tingkat tinggi ini ke negara-negara ASEAN karena ASEAN adalah salah satu mitra dagang terpenting bagi Hong Kong.

“Kami sangat antusias menyambut kemitraan strategis antara Perusahaan yang berbasis di Hong Kong, Value Partners Group, dan, firma Indonesia, Star Asset Management, yang menempatkan Value Partners Group di garis depan dalam mendorong kolaborasi yang lebih erat antara negara-negara Hong Kong dan ASEAN, memperkuat peran kami dalam manajemen kekayaan dan aset internasional dan regional,” pungkasnya.