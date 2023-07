Direktur Jakarta Konsultindo Hani Sumarno Mengundurkan Diri, Ini Penggantinya untuk Sementara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hani Sumarno mengembalikan misi transformasi di perusahaan konsultan PADU (Planning, Architecture, Design, Urbanism) semi pelat merah PT Jakarta Konsultindo (Jakkon) kepada pemegang saham setelah menjalankan tugas sejak November 2021.

"Sesuai permohonan, Keputusan Para Pemegang Saham sudah ditandatangani. Dengan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusinya membangun Jakkon dan Jakpro Group,” demikian pesan Solihin, Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mewakili pemegang saham dalam siaran persnya, Sabtu (29/7/2023).

Untuk mengisi jabatan Direktur Jakkon selepas Hani Sumarno mengundurkan diri, BUMD DKI Jakarta Jakpro dan PT Pulo Mas Jaya selaku pemegang saham Jakkon, pada Jumat (28/7/2023) menyetujui penunjukan Dr. K.H. Samsul Ma’arif untuk sementara melakukan pengurusan perseroan sampai dengan diangkatnya direktur definitif. Kyai Samsul juga dikenal sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta.

Serah terima dijadwalkan Senin (31/7). Menandai pisah jabatan Hani, rencananya seremonial FHO (Final Hand-over) hasil pekerjaan masterpiece Jakkon sebagai konsultan dalam menuntaskan Restorasi Gedung Cagar Budaya AA Maramis Kementerian Keuangan RI, yang akan dilaksanakan Senin (31/7).

Sebagai informasi, selama menjabat Direktur Jakkon, Hani turut berhasil membawa perseroan membukukan lompatan positif 73,5 persen pada Laporan Laba Rugi 2022. Sebelumnya, Jakkon mengalami rugi Rp22,8Miliar yang diperbaiki dalam satu tahun menjadi rugi Rp6,8Miliar.

Dalam hal ekuitas, Hani melakukan perbaikan dari sebelumnya negatif Rp33,5Miliar menjadi tersisa negatif Rp21Miliar. Laba komprehensif berhasil diubah menjadi positif Rp0,4Miliar dari sebelumnya negatif Rp1,4Miliar.

Pengakuan publik diraih Jakkon dengan memenangkan Special Award for CSR Promising Initiative 2023 dari B-Universe dan Investor Daily untuk “Desain Ecotourism dalam Penataan Kawasan di Jalur Puncak II”.

Sebagai pemimpin perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspayoga menganugerahi Hani “Penghargaan Adhi Bhakti Karsa Harita” pada Februari 2023 atas inisiatif berorientasi lingkungan dalam misi transformasi perusahaan sejalan pengembangan komunitas untuk Indonesia mencapai SDGs 2030.

Hani adalah akuntan dan praktisi komunikasi berpengalaman 24 tahun di korporasi. Ia lahir dari keluarga arsitek, mengenyam pendidikan di ITB, UNPAD dan UI.

Tahun 2018 bergabung dalam talent pool BUMD DKI Jakarta sebagai VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Perseroda)/Jakpro mengawal aspek ESG (environmental, social, governance) dalam proyek-proyek skala triliun yang didanai PMD untuk menarasikan green building, implementasi community relations dan komunikasi publik.

Pernah menjabat pula di Jakpro sebagai Head of Transformation Management Office (TMO). Mantan penyiar/jurnalis TV ini, di awal karirnya berkiprah di BBC News (UK), Telstra (NSW), Telkomsel, Corporate Communications Head PT Elnusa Tbk., hingga Director of Communications Talentasia Inc. untuk region ASEAN dan Komisaris Javas Urban Consultant. Di sektor nirlaba, Hani merupakan Executive Board Cleanaction Network.(Kontan)