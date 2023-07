Promo Weekend KFC: Nikmati Menu Snack Bucket Margherita Mulai dari Rp 66.818, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial weekend KFC.

Promo yang ditawarkan KFC berupa menu Snack Bucket Margherita yang dapat dibeli dengan harga mulai Rp 66.818.

“Nikmati weekend seru dengan menu Snack Bucket Margherita mulai dari 66 ribu an aja ,” tulis KFC Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Terdapat dua macam variasi cemilan dalam satu bucket yang dapat kamu pilih:

Baca juga: Promo JungleLand: Ada Potongan Harga untuk Pengunjung ber KTP Jakarta dan Depok

- Snack Bucket 1 Margherita: Rp78.636:

4 Crispy Strips

1 KFC Winger

6 Chicken Ball

French Fries (Large)

Pizza Seasoning

- Snack Bucket 2 Margherita: Rp66.818:

2 Crispy Strips

1 KFC Winger

6 Chicken Ball

French Fries (Large)

Pizza Seasoning

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo ini berlaku di outlet KFC seluruh Indonesia, kecuali Bandara;

- Promo Snack Bucket Margherita berlaku untuk pembelian Dine In, Take Away, dan Drive Thru;

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)