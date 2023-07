Walmart Resmi Akuisisi Saham Flipkart Tiger Global Senilai 1,4 Miliar Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Perusahaan ritel asal Amerika Serikat (AS), Walmart Inc dikabarkan telah berhasil mengakuisisi saham Flipkart Tiger Global senilai 1,4 miliar dolar AS.

Menurut laporan Wall Street Journal (WSJ), transaksi itu terjadi dalam beberapa hari terakhir dan Tiger Global yang telah mencairkan sebagian besar saham Flipkart sebelumnya secara keseluruhan menghasilkan pengembalian 3,5 miliar dolar AS dari investasi 1,2 miliar dolar AS.

Flipkart merupakan satu-satunya startup India di mana Tiger Global telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar AS, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

"Kami tetap percaya diri dengan masa depan Flipkart dan bahkan lebih positif tentang peluang di India saat ini dibandingkan saat kami pertama kali berinvestasi," kata juru bicara Walmart.

Sebelumnya, Walmart juga telah mengakuisisi 77 persen saham mayoritas di Flipkart dengan harga sekitar 16 miliar dolar AS pada 2018.

“Keran pendanaan untuk Flipkart mungkin tidak akan dimatikan dalam waktu dekat,” kata Perusahaan Ritel itu.

Flipkart sebagian besar telah menghabiskan modal yang dihimpunnya pada 2021 dan sekarang menghadapi kebutuhan akan putaran pendanaan lainnya.

Lantas, Flipkart pun mulai mencoba mengukur minat pasar dalam beberapa bulan terakhir, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai karena penilaian yang lebih rendah.

Dengan demikian, proses akuisisi tersebut tampaknya akan kembali ke Walmart dengan mengamankan sebagian besar pembiayaan yang dibutuhkan untuk putaran berikutnya.