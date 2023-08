Bertabur Bintang, Turnamen Golf Mandiri Indonesia Open 2023 Resmi Digelar

Istimewa

(Kiri- kanan) Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas, Ketua Bidang Kejuaraan dan Prestasi Pengurus Besar (PB) Persatuan Golf Indonesia (PGI) Adi Saksono, Commissioner & CEO Asian Tour Cho Minn Thant, dan Presiden Komisaris Pondok Indah Golf Course Agus Suhartono saat berfoto bersama pada Konferensi Pers Mandiri Indonesia Open 2023 di Jakarta, Selasa (1/8). Ajang tahunan yang diikuti 150 pegolf profesional dari beberapa negara di kawasan Asia ini bakal berlangsung pada 3-6 Agustus 2023 di Pondok Indah Golf Course, Jakarta Selatan dengan hadiah total sebesar US$ 500.000. Sebagai sponsor utama, Bank Mandiri berharap ajang yang masuk dalam kalender Asian Tour 2023 ini mampu memberikan kontribusi positif untuk pengembangan prestasi golf di Indonesia dan menggairahkan wisata olahraga (sport tourism) di Tanah Air.