Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Resmi Naik per 1 Agustus 2023, Berikut Rinciannya

TRIBUNNEWS.COM - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga pada beberapa jenis BBM non subsidi, Selasa (1/8/2023).

Melalui pengumuman yang dirilis di laman mypertamina.id, per 1 Agustus harga BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex resmi naik.

Penyesuian harga dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Dengan perubahan tersebut, harga BBM Pertamax Turbo kini dipatok menjadi Rp14.400 per liter. atau naik Rp 400 per liter dari harga sebelumnya yang hanya dibanderol Rp 14.000.

Kenaikan serupa juga berlaku untuk BBM Dexlite yang naik Rp 800.

Dari sebelumnya dijual dikisaran harga Rp 13.550 per liter kini naik jadi menjadi Rp 14.350 per liter.

Diikuti kenaikan pada Pertamina Dex sebesar Rp14.350 per liter atau naik Rp800 dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya dibanderol Rp13.550 per liter.

Kendati sebagian besar BBM non subsidi Pertamina mengalami kenaikan harga pada awal bulan Agustus ini.

Namun harga Pertamax (RON 92), Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan, masih dipatok sama seperti harga di bulan Juli.

Sebagai catatan, perubahan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex resmi naik berlaku hanya untuk sejumlah wilayah.

Diantaranya wilayah Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Berikut perbandingan harga BBM non subsidi Pertamina terbaru per 1 Juni 2023:

Nanggroe Aceh Darussalam

- Pertalite: Rp 10.000 per liter

- Pertamax: Rp 12.500 per liter

- Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter

- Dexlite: Rp 13.950 per liter

- Pertamina Dex: Rp 14.350 per liter

- Pertamina BioSolar: Rp 6.800 per liter

Riau

- Pertalite: Rp 10.000 per liter

- Pertamax: Rp 13.100 per liter

- Pertamax Turbo: Rp 15.100 per liter

- Dexlite: Rp 14.550 per liter

- Pertamina Dex: Rp 14.950 per liter

- Pertamina BioSolar: Rp 6.800 per liter

Kepulauan Riau

- Pertalite: Rp 10.000 per liter

- Pertamax: Rp 13.100 per liter

- Pertamax Turbo: Rp 15.100 per liter

- Dexlite: Rp 14.550 per liter

- Pertamina Dex: Rp 14.950 per liter

- Pertamina BioSolar: Rp 6.800 per liter

Bengkulu

- Pertalite: Rp 10.000 per liter

- Pertamax: Rp 13.100 per liter

- Pertamax Turbo: Rp 15.100 per liter

- Dexlite: Rp 14.550 per liter

- Pertamina Dex: Rp 14.950 per liter

- Pertamina BioSolar: Rp 6.800 per liter