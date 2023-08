Emiten Milik Tommy Soeharto, HITS Catat Kinerja Solid di 2023

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kondisi perekonomian dan industri di Indonesia terus membaik setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Begitu pula pada industri kemaritiman baik dalam dan luar negeri yang kian menguat memperlihatkan geliat ekonominya.

Salah satu penguatan pada industri kemaritiman dicerminkan oleh emiten milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) selaku emiten jasa kemaritiman yang mencatat kinerja keuangan solid pada semester I-2023. Hal ini menyusul pertumbuhan yang kompak pada sisi pendapatan maupun laba.

Baca juga: Personel Alih Daya Catat Laba Bersih di Semester I 2023 Senilai Rp1,72 Miliar

Berdasarkan laporan keuangannya, perseroan berhasil meningkatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 33,23 persen year-on-year(yoy) menjadi 10,04 juta dolar AS per 30 Juni 2023 dari 7,54 juta dolar AS pada periode sama tahun lalu.

Penguatan laba bersih tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha menjadi 55,36 juta dolar AS pada paruh pertama tahun ini dari sebelumnya 54,08 juta dolar AS pada periode 30 Juni 2022.

Pendapatan pada jasa sewa kapal pengangkut bahan kimia menyumbang pendapatan tertinggi sebesar 15,03 juta dolar AS selama enam bulan pertama tahun 2023, disusul oleh jasa sewa kapal pengangkut gas alam cair (LNG) 13,44 juta dolar AS.

Sedangkan sisanya, dikontribusi dari segmen jasa sewa kapal minyak mentah dan BBM segmen penunjang kegiatan lepas pantai, jasa pengerukan dan reklamasi, serta penunjang armada laut.

Direktur Utama HITS Tonny Aulia Achmad mengatakan penguatan kinerja top line maupun bottom line yang ditorehkan tak lepas dari dukungan berbagai pihak.

Baca juga: Hingga Juni 2023, LPKR Cetak Laba Bersih Rp 1,1 Triliun

“Dengan membaiknya kondisi perekonomian serta industri saat ini, kami yakin dapat terus mempertahankan kinerja keuangan yang terus bertumbuh ke depannya,” ujar Tonny dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

Pengelolaan manajemen keuangan mumpuni juga terlihat, yang dibuktikan dari meningkatnya jumlah ekuitas perseroan secara tahunan dari 79,78 juta dolar AS menjadi 87,25 juta dolar AS pada semester I-2023.

Pada periode yang sama, total liabilitas menurun menjadi 142,52 juta dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai 150,14 juta dolar AS.

“Postur keuangan yang kuat serta semakin terbukanya peluang-peluang pada industri kemaritiman di dalam dan luar negeri pascapandemi ini akan memberikan keuntungan yang luas bagi kami, termasuk bagi para shareholders HITS,” pungkas Tonny.