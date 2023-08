Moduit Perluas Akses Produk Wealth Management Terkurasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Moduit terus memperluas pilihan layanan digital wealth management yang terjangkau, mudah diakses kapan dan dimanapun.

Sebagai bagian dari entitas bisnis BCA melalui Central Capital Ventura, Moduit menjalin kerjasama dengan blu, aplikasi mobile banking milik BCA Digital yang merupakan bagian dari Grup BCA.

Chief Business Officer at Moduit Digital Indonesia, Stefanus Adi Utomo mengatakan, melalui produk bluInvest pada aplikasi blu, Moduit hadir dengan produk investasi yang terintegrasi dan dapat dipersonalisasi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan kepada masyarakat.

“Kami akan memberikan produk investasi yang terkurasi berikut personalized advice seputar investasi kepada konsumen kami yang merupakan nasabah blu dan ini merupakan added value yang kami hadirkan dalam kolaborasi ini," kata Stefanus dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Head of Digital Business BCA Digital, Edwin Tirta, optimis melalui kerjasama kolaborasinya dengan Moduit menjadikan blu sebagai one-stop solution financial platform yang dapat dipercaya oleh masyarakat terkait mengatur keuangan dan transaksi sehari-hari, meraih maupun untuk longterm financial goals.

"Kolaborasi blu dengan Moduit melengkapi aplikasi blu dalam menyediakan produk investasi atau bluInvest, yang lengkap dan terkurasi. Hal ini akan memudahkan nasabah blu yang ingin berinvestasi dengan aman, nyaman, dan dengan berbagai macam pilihan produk investasi yang terpercaya,” jelas Edwin.

Moduit juga mengadakan kerjasama dengan platform perencana keuangan, Finansialku yang diharapkan dapat mengembangkan layanan bagi kedua platform yang memiliki customer based berbeda.

‘Saat ini masih lebih banyak nasabah yang berada di kalangan menengah, sehingga tindak lanjut dari kerjasama kami dan Finansialku sebelumnya adalah dengan membuat komunitas edukasi keuangan dan pendampingan berupa pemilihan produk, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan finansial,’ katanya.

CEO PT Solusi Finansialku Indonesia (Finansialku.com) Melvin Mumpuni mengatakan, kerjasama ini membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan.

"Saat ini meski masyarakat sudah cukup teredukasi mengenai keuangan, namun terkadang mereka tidak paham cara memilih produk, sehingga bisa berujung pada investasi bodong atau mendapatkan investasi yang legal tapi masuk di momen yang salah," kata Melvin.