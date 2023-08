Astra Financial Akan Manfaatkan GIIAS 2023 untuk Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

WARTA KOTA/WART KOTA/HNL

CEO Maucash, Rina Apriana , CEO AstraPay Ricky Gunawan, Direktur Astra Financial & CEO SEVA, Handoko Liem dan Direktur Astra Financial & CEO SEVA Daniel Hartono (kiri-kanan) saat Acara Bincang- Bincang Astra Financial bersama awak media di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023). Data akhir Desember 2022, Astra Financial memberikan kontribusi keuntungan terhadap grup Astra sebesar 21% atau senilai Rp 6 triliun. Angka laba tersebut tumbuh sebesar 22% pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Per akhir tahun 2022,Astra Financial memiliki aset sebesar Rp 166 triliun dengan 910 jaringan yang didukung oleh 34.000 karyawan di seluruh Indonesia, serta melayani lebih dari 25 juta konsumen. Warta Kota/ Henry Lopulalan