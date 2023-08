Menteri Energi Inggris Graham Stuart Umumkan Perpanjangan Kerjasama Transisi Energi Rp 135 Miliar

Menteri Keamanan Energi dan Net Zero Inggris Graham Stuart.

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keamanan Energi dan Net Zero Inggris Graham Stuart melakukan kunjungan ke Indonesia, 3 hingga 7 Agustus 2023.

Stuart mengumumkan perpanjangan kemitraan MENTARI Inggris-Indonesia (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia) senilai £6,5 juta (Rp135 miliar) dalam kunjungannya.

Ia mengatakan pendanaan ini untuk mendukung upaya ambisius Indonesia dalam mempercepat transisi energi bersih dengan memanfaatkan potensi energi matahari, angin, laut dan panas bumi.

"Program ini bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Indonesia untuk mempercepat investasi energi terbarukan guna membantu transisi Indonesia menuju ekonomi hijau, membantu negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara ini mewujudkan potensi energi terbarukannya,” kata Stuart dalam pernyataanya, Kamis (3/8/2023).

Stuart dijadwalkan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), Arifin Tasrif.

Ia juga dijadwalkan bertemu dengan tokoh-tokoh penting di bidang bisnis dan keuangan, antara lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia, KADIN, dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Menteri Energi Inggris itu juga akan melakukan perjalanan ke Lombok untuk menyaksikan bagaimana MENTARI memfasilitasi peningkatan fungsi bendungan milik negara yang sudah ada, menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Baca juga: ASEAN dan Norwegia Sepakat Kucurkan Dana 37,4 Miliar Rupiah untuk Transisi Energi

“Menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, Indonesia dapat berperan utama dalam transisi energi bersih di Asia Tenggara," ujarnya.

--