Promo Tebus Murah Pepper Lunch: Nikmati Dua Menu Best Seller Cuma Rp 45.000

Pepper Lunch Indonesia kembali memberikan promo spesial bertajuk "Tebus Murah" untuk dua menu Best Seller.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Pepper Lunch di bulan Agustus.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Pepper Lunch kembali memberikan promo menarik bagi pelanggan setianya.

Promo bertajuk “Tebus Murah” tersebut berupa dua pilihan menu favorit Pepper Lunch yang dapat dibeli dengan harga Rp 45.000

“Nikmati dua menu Best Seller Pepper Lunch dengan harga spesial,” tulis Pepper Lunch Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Adapun dua menu yang mendapat harga spesial tersebut yakni:

- Happy Beef Pepper Rice

- Chicken Pepper Rice

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo ini berlaku di outlet Pepper Lunch seluruh Indonesia.

(Untuk outlet Pepper Lunch di wilayah Solo terdapat di Solo Paragon Mall)

- Promo “Tebus Murah” Pepper Lunch berlaku untuk transaksi minimal Rp 178.000.

- Promo berlaku untuk pelanggan yang telah memfollow akun media sosial Pepper Lunch.

- Promo ini berlaku untuk pembelian Dine In dan Take Away.

